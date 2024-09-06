7月景氣分析預測　商研院：住宿餐飲已遇成長瓶頸

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲據最新商業服務業景氣循環指標系統分析，同行指標綜合指數已連續22個月的上升，經標準化的循環綜合指數來到1.4369個標準差。（圖／取自商研院報告）

商研院今（6）日公布7月商業服務業景氣循環分析，同行指標綜合指數已連續22個月的上升，預測至2025年1月可持續上升，超越「金融海嘯」前情況，達到歷史經驗上的「繁榮」境界；但同時，住宿餐飲業也已達成長瓶頸，需密切關注。據最新商業服務業景氣循環指標系統分析，同行指標綜合指數已連續22個月的上升，經標準化的循環綜合指數來到1.4369個標準差，雖升勢略有減緩，但預測到2025年1月可持續上升到2.0388個標準差，超越「金融海嘯」前2007年8月的1.8205個標準差。但是，疫後先復甦的住宿餐飲業從去年5月結束21個月的景氣循環上升，後勢持續向下，再加上行政院主計總處發布今年第2季住宿餐飲產值出現衰退1.06%負成長，顯示成長明顯遲緩跡象。即便其他子指標、尤其批發與零售復甦力道強勁，整體商業服務業景氣上行走勢並未受到影響。住宿餐飲業自去年6月以來的走勢開始減緩並加速向下，到今年7月的循環趨勢值已從去年5月的最高點103.37一路下降為98.88，顯示住宿餐飲業已遇到成長的瓶頸，需特別注意。