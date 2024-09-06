助陣《原子少年2》！楊奇煜憶棒棒堂時期爆：男團最不會唱歌

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▲楊奇煜最近被詐騙集團盜刷近30萬。（圖／記者陳明安攝）

▲楊奇煜（左）和黃云歆（右）在舞台劇《百舌-沒有英雄的國度》中飾演局長。（圖／記者李欣容攝）

楊奇煜近來擔任《原子少年2》流星導師，曾經為男團「Lollipop@F」成員之一的他今（6）日出席時分享，現在的團體競爭激烈，建議選手們必須要將基本功練紮實，在表演上加入多一點自己的風格，才能走出不同的路，而他今也在舞台上展現歌唱實力，還自嘲以前的男團都是最不會唱歌的。楊奇煜擔任台灣男子選秀節目《原子少年2》的流星導師，今年39歲的他從《模范棒棒堂》發跡，是第一代成員中，被公認唱功最好的一個，他今（6）日出席舞台劇《百舌-沒有英雄的國度》彩排記者會時也在台上展現歌唱實力，讓眾人吃驚，同場演員還有黃云歆，她立刻虧，「他可是男團又出過EP的人呢！」楊奇煜害羞自嘲，「男團就是最不會唱歌的好嗎！」不過楊奇煜這次在擔任流行導師時感受深刻，問起現在的男團，和當時有什麼不同，楊奇煜說，「認真的話題聊完之後，話鋒一轉，楊奇煜最近遇到詐騙盜刷近30萬，讓他苦不堪言，他透露對方每次都只會刷個幾百塊，不會有簡訊通知，「後來他可能發現我最近沒賺這麼多錢，就開始猛刷，而且都是半夜刷，從第一天到最後一天刷了40筆，一共刷了29萬7千元。」雖然銀行跟他說會處理，但因為是刷金融卡，可能很難把錢拿回來，楊奇煜還被老婆唸了一頓，他當下只跟老婆說，「讓我一個人靜一靜！」諷刺的是，他回頭看第一天被盜刷的日期，剛好那天他正在演出舞台劇《我在詐騙公司上班》。