U23／辜仲諒又要火大了！中華隊1:3慘輸韓國　曾家輝5局失2分吞敗

U23世界盃棒球賽7日賽程！中華隊伍立辰先發　線上免費轉播一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲嘉義大學投手伍立辰，在今年中職季中選秀會上，被中信兄弟在第二輪指名選中。（圖／米馬力運動經紀提供）
▲嘉義大學投手伍立辰，在今年中職季中選秀會上，被中信兄弟在第二輪指名選中。（圖／米馬力運動經紀提供）
中信兄弟伍立辰先發！2024年U23世界盃棒球賽今（7）日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽，包括中華隊、日本、韓國、澳洲，以及首次參加這項賽事的中國與英國。中華隊由郭李建夫總教練領軍，今晚在7時將再度迎戰荷蘭隊，推出中信兄弟第二指名伍立辰先發，中華隊昨日以1:3不敵韓國，今天不能再輸，目標暌違10年後再奪冠，相關轉播與直播資訊，《NOWnews今日新聞》也整理給讀者。

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中華隊首戰韓國，由樂天桃猿投手曾家輝先發，結果他主投5局失2分，被打2支安打，3次三振，吞下敗投，韓國隊終場以3:1擊敗中華隊，而賽前中華棒協理事長辜仲諒才說：「千萬不要輸韓國」，沒想到中華隊第一場就輸球，還是輸韓國。

什麼是U23世界盃棒球賽？

U23世界盃棒球賽的前身是U21世界盃棒球賽，2014年首度舉行，中華隊擊敗日本隊奪冠，不過之後中華隊就再也沒有打進冠軍賽，最好名次也才到2022年的第三名，這次若是奪冠，有機會睽違10年再度重返榮耀。

球迷如果想要收看2024年U23世界盃棒球賽，可以前往「電視頻道」緯來體育台收看，至於線上直播平台包括愛爾達電視、Hami Video，此外公視+也將提供比賽全程免費轉播服務。

2024年U23世界盃棒球賽分組：

  • A組：日本、澳洲、中國、哥倫比亞、英國、波多黎各。
  • B組：中華隊、韓國、委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜、南非。
2024年U23世界盃棒球賽中華隊賽程：

9月6日下午14點30分：韓國vs.中華隊 （中華隊1:3落敗）

9月7日晚上19點：荷蘭vs.中華隊

9月8日晚上19點：尼加拉瓜vs.中華隊

9月9日晚上19點：中華隊vs.南非

9月10日晚上19點：中華隊vs.委內瑞拉

9月12日至9月14日：複賽

9月15日：季軍賽、冠軍賽

賽況報導  

官方網站賽程表查詢

2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單

總教練：#88 郭李建夫

教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發

防護員：郭祐任、彭昱瑄

投手：

#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）

捕手：

#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）

內野手：

#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）

外野手：

#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）

2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：

電視頻道：緯來精彩台、中華電信MOD愛爾達體育4台。

線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。

免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)

▲中職選秀即戰力好手！伍立辰投球姿勢像是佐佐木朗希。（圖／大專體總提供）
▲中職選秀即戰力好手！伍立辰投球姿勢像是佐佐木朗希。（圖／大專體總提供）
▲U23棒球世界盃，中華隊完整24人名單出爐，包含1名旅美台將，以及9名中職選手。（圖／中華棒協提供）
▲U23棒球世界盃，中華隊完整24人名單出爐，包含1名旅美台將，以及9名中職選手。（圖／中華棒協提供）
▲2024年U23世界盃棒球賽今（6）日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽。（圖／棒協提供）
▲2024年U23世界盃棒球賽，中華隊曾家輝首戰落敗。（圖／棒協提供）


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