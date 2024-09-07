中秋烤肉神器被推爆！國宴主廚「完美烤法」不藏了　1招快速生火

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▲▼阿慶師展示出烤肉擺木炭的手法，中間先放置兩排橫躺的木炭，再用其他木炭直立圍起來，並在上頭擺上多顆火種，再疊上兩層木炭。（圖／翻攝自YouTube「阿慶師」）

▲阿慶師分享一個烤肉神器，就是「烤肉夾網」，只要在五金行就能買到，無論是烤雞腿排、烤魚、烤蝦都非常好用，可以將食材夾起來輕鬆翻面。（圖／翻攝自YouTube「阿慶師」）

中秋節即將在9月17日到來，家家戶戶都已在提前準備烤肉食材。國宴主廚阿慶師就拍片教學，烤肉免噴燈也能快速生火的方式，以及烤肉的順序、手法等，再搭配五金行必買的烤肉神器，簡單快速就能烤出美味的食材，「學會你就是烤肉達人。」阿慶師近日在YouTube頻道推出「中秋特輯」，向觀眾教學如何快速又美味地烤肉。他先是從生火開始下手，，因為椰子炭生火、續火力都很強，且煙比較少，他也展示出擺木炭的手法，阿慶師指出，「這個（木炭）在擺啊，一定要有一個縫隙，這樣子它的火才會衝上來，非常快就整個燃起來了，而且完全不用搧風，也不用噴燈。」而他實際測試，果真只花8分鐘就成功生火，阿慶師也建議，一開始是溫度最旺的時候，，烤肉最大哲學就是火的爐溫，「在不對的火侯裡面，烤不對的東西就是燒焦。」阿慶師也分享一個烤肉神器，就是，只要在五金行就能買到，無論是烤雞腿排、烤魚、烤蝦都非常好用，可以將食材夾起來輕鬆翻面。至於往年最難烤的雞腿排，阿慶師表示，跟煎肉的方法相反，