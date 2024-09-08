冼迪琦沒露才不紅？聲量被韓外援打壓　粉絲嘆可惜：現場就她最讚

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▲冼迪琦是女團出身，歌唱實力不容小覷。（圖／翻攝自冼迪琦 小迪 臉書）

台灣近幾年捲起啦啦隊旋風，許多啦啦隊女孩也都明星化，進軍主持界，自然又有活力的風格受到觀眾喜愛，包括峮峮、籃籃、林襄都是，其中前女子偶像團體AKB48 Team TP Unit Peek A Boo成員冼迪琦在去年9月加入中信兄弟的啦啦隊，明明外型不錯，但討論度卻一直上不來，有網友在PTT上發文問原因，留言處也激起大家分析現在台灣啦啦隊的現況，大部分的人都認為，冼迪琦才加入1年，未來是無可限量的。有網友在PTT上發問，「最近很喜歡看威廉沈的節目學笑話，發現冼迪琦真的低調讚，我是本質迷，啦啦隊都覺得還好，但是看迪琦真的是會暈船的那種，她是不是已經跳2年了，怎麼討論度沒那麼高？」此文一PO出就引來許多人討論，大家爭相分析冼迪琦的優勢，首先是她才到台灣一年而已，時間不算太久，其二是今年吹起韓風，很多外援都有高度討論，從李多慧開始，到李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎、安芝儇、邊荷律等等，來自香港的冼迪琦聲量確實不算太高。不過有看過她現場的粉絲都大讚，「現場真的很棒，應援超賣力」、「偶像出身就是香，從AKB時期就覺得她最有活力」、「上滿多節目的，跟峮峮是同一個等級」，也有人提到，之前她在明星賽上唱《海闊天空》展現歌手實力，也讓她圈粉不少。事實上，，冼迪琦人氣不算低，但為什麼有著女團背景和才華的她，在啦啦隊圈卻無法趕上林襄，甚至一粒的知名度，多數網友判斷是名字沒記憶點、身材很好卻不常展現。