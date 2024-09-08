叛逆柴犬「跳脫狗窩框架」！奇葩睡姿吸6.4萬人朝聖：天才的活法

鮭魚壽司10元！日本LOPIA大放送15000貫　熟食「第二件半價」優惠

記者蕭涵云/綜合報導

▲鮭魚壽司一貫特價10元！Global Mall環球購物中心新北中和「日本超市LOPIA」今大放送15000貫，熟食第二件半價。台灣壽司郎中秋節開吃烤肉壽司，高雄美術館店開幕優惠一次整理。（圖／Global Mall提供）
▲鮭魚壽司一貫特價10元！Global Mall環球購物中心新北中和「日本超市LOPIA」今大放送15000貫，熟食第二件半價。台灣壽司郎中秋節開吃烤肉壽司，高雄美術館店開幕優惠一次整理。（圖／Global Mall提供）
鮭魚控快出發！Global Mall環球購物中心新北中和「日本超市LOPIA」今（8）日大放送，「鮭魚壽司一貫特價10元」盒裝限量銷售，備貨15000貫回饋優惠、還不限購數量，還有瑪格麗特披薩特價100元、熟食也有「第二件半價」，饕客速速衝一波。另外，台灣壽司郎中秋節開吃烤肉壽司、鰻牛壽司、炙燒牛舌，高雄美術館店開幕優惠「鮭魚一貫15元」一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌日本超市LOPIA「鮭魚壽司一貫10元」！大放送15000貫
Global Mall環球購物中心新北中和B2「日本超市LOPIA」，今秋季優惠大放送，「鮭魚壽司一貫特價10元」盒裝限量銷售，店家大方備貨15000貫回饋優惠，而且還不限購每人入手數量；還有瑪格麗特披薩特價100元，熟食包括大阪燒、章魚燒、炒麵也有「第二件半價」優惠，數量有限，售完為止。

▲日本超市LOPIA今開搶「鮭魚壽司一貫10元」！熟食第二件半價優惠。（圖／Global Mall提供）
▲日本超市LOPIA今開搶「鮭魚壽司一貫10元」！熟食第二件半價優惠。（圖／Global Mall提供）
📌台灣壽司郎：中秋節吃烤肉壽司！高雄美術館店「鮭魚一貫15元」
台灣壽司郎即日起至9月22日開吃「夏末享食」期間限定美味，中秋節首推「炙燒牛舌」、「烤牛肉押壽司」、「壽司郎鰻牛」等烤肉壽司，及「洋蔥生火腿」、「赤須蝦海苔包」、「柚子胡椒雞胸天婦羅」、「槍烏賊」、「長鰭鮪腹」等新菜；還有「烤地瓜霜淇淋」、「地瓜聖代」秋季甜點。

「壽司郎高雄美術館店」開幕限定優惠，即日起至9月12日竟有「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」兩款划算商品齊發，尤其鮭魚相當於「一貫15元」價格超甜，一定要吃爆。結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費滿300元以上，加贈「高雄美術館店限定資料夾」1個(數量有限送完為止)。
壽司郎高雄美術館店　店舖資訊
地址：高雄市鼓山區明誠四路116號1樓
電話：07-5526810
營業時間：試營運8月30日至9月12日12:00-21:00（最後點餐時間20:30）、9月13日起正式開幕11:00-22:00（最後點餐時間21:30）

▲中秋節到台灣壽司郎吃烤肉！高雄美術館店開幕優惠「鮭魚一貫15元」。（圖／台灣壽司郎提供）
▲中秋節到台灣壽司郎吃烤肉！高雄美術館店開幕優惠「鮭魚一貫15元」。（圖／台灣壽司郎提供）
▲「壽司郎高雄美術館店」明天開幕試營運。（圖／壽司郎提供）
▲「壽司郎高雄美術館店」開幕優惠搶一波。（圖／壽司郎提供）

壽司郎高雄美術館店開幕優惠！鮭魚「一貫15元」滿額現折40再送40

星巴克17款「買一送一」爽喝2天！4大星冰樂「最便宜78元」特大杯

得正、迷客夏、清心買一送一！9大手搖飲優惠　珍煮丹、萬波半價

三商巧福9月最新優惠！牛肉麵、排骨飯「特價109元」明起爽吃6天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選