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有望隨大谷腳步挑戰「40-40」！守護者Ramirez很敬佩：真的不簡單

記者陳品翔/綜合報導

▲克里夫蘭守護者隊球星Jose Ramirez，本季也有望隨大谷翔平的腳步，挑戰單季「40轟40盜」紀錄，目前他共累積34轟、35盜，賽前受訪時Ramirez也對於大谷翔平相當敬佩。（圖／美聯社／達志影像）
▲克里夫蘭守護者隊球星Jose Ramirez，本季也有望隨大谷翔平的腳步，挑戰單季「40轟40盜」紀錄，目前他共累積34轟、35盜，賽前受訪時Ramirez也對於大谷翔平相當敬佩。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒洛杉磯道奇今（8）日仍舊在主場迎戰克里夫蘭守護者，日籍球星大谷翔平全場4打數熄火，還有1局出局2次的「罕見」經驗，道奇靠著1局下海灌6分，加上投手車輪戰優異發揮，終場就以7：2擊敗守護者而守護者隊球星Jose Ramirez本季也有望隨大谷翔平，挑戰單季「40轟40盜」紀錄，目前Ramirez共累積34轟、35盜，賽前受訪時他也對於大谷翔平相當敬佩，並表示：「要能夠達到這樣的境界真的很困難。」

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Ramirez本季也有望40轟40盜　稱這真的不容易

Jose Ramirez在昨天的比賽中，達成個人生涯單季最多的35次盜壘成功，本季他目前共累積34轟、35盜，有望成為大聯盟史上第7位「40轟、40盜」俱樂部成員，賽前受訪時談到有機會追尋這樣的紀錄，Ramirez表示：「我當然希望能夠達成這項成就，但這真的很不簡單，球季仍舊在持續進行，就讓我們拭目以待吧。」

而日籍巨星大谷翔平前役6局下半敲出中外野方向陽春彈，更是進一步締造更加困難的單季「45轟、45盜」壯舉，對此Jose Ramirez則表示，「我知道他的能力在哪裡，所以他能達成我並不驚訝，但說實話，要能夠達到這個境界真的很困難。同樣身為一名球員，我能理解這個難度有多高，這還需要實力與運氣相結合。」

大谷翔平今沒打點進帳　國聯打點王再換人

大谷翔平今日比賽則是4打數繳白卷，沒有敲出安打，吞下1次三振，也沒有打點進帳，而釀酒人強打Willy Adames由於今天敲出個人本季第30轟，打點來到101分，也再度超越大谷成為國聯打點王。

美聯打點王部分，目前仍是洋基隊的當家球星Aaron Judge一馬當先，他以125分打點高居第一，排行第2的則就是守護者Jose Ramirez，目前他共累計進帳106分打點。

▲道奇今與守護者系列戰第2戰，日本巨星大谷翔平4打數熄火，不過道奇靠著1局下海灌6分，加上投手車輪戰優異發揮，終場7：2擊敗守護者。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇今與守護者系列戰第2戰，日本巨星大谷翔平4打數熄火，不過道奇靠著1局下海灌6分，加上投手車輪戰優異發揮，終場7：2擊敗守護者。（圖／美聯社／達志影像）

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