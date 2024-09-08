大谷翔平掃「幻之46號」！界外球全場也高潮　主播祈禱：留在場內

U18亞青／韓國隊季軍戰後「送球」好貼心！菲律賓總教練：很感激

記者林之越/台北報導

▲U18亞洲青棒錦標賽，季軍戰結束以後，韓國隊體諒菲律賓棒球資源相對不足，特地送一袋球給菲律賓，展現跨國籍的情誼。（圖／大會提供）
▲U18亞洲青棒錦標賽，季軍戰結束以後，韓國隊體諒菲律賓棒球資源相對不足，特地送一袋球給菲律賓，展現跨國籍的情誼。（圖／大會提供）
韓國隊季軍戰後「送球」好貼心！U18亞洲青棒錦標賽即將進入尾聲，在今（8）日晚間壓軸的「台日大戰」前，午間的季軍戰由韓國交手菲律賓。韓國如外界預期以8：0大比分擊敗菲律賓，拿下隊史第4座季軍，不過賽後球場出現暖心一幕，韓國隊特別贈送1袋練習用球給菲律賓，菲律賓總教練Marceline Oscar也開心表示：「很感激。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽後動念暖心舉動　菲教頭表達感激

季軍戰賽後，韓國隊由總教練監督朴啓源代表，將練習用球贈送給菲律賓，他接受訪問時表示：「原本就打算把這些練習用球留在台灣，後來想到菲律賓的棒球資源相對缺乏，如果拿到應該會開心，所以就決定送給他們。

該舉動讓菲律賓總教練Marceline Oscar表示：「很感激」，因為菲國棒球資源有限，常常要用膠帶把球纏住才能繼續練習，這次也是因為有許多贊助商的資金協助，才得以順利完賽

此外，今天正好是馬塞利諾的生日，球員們賽後為此圍圈唱歌慶祝，他笑稱這群選手總是會帶給他不同驚喜，無論輸贏都抱持著愉快的心，他也表示，團隊合作是菲律賓本屆表現最好的地方，彼此互幫互助，氣氛十分歡樂，期待選手們未來的成長

▲U18亞洲青棒錦標賽，韓國雖然無緣闖入冠軍戰，以8：0大勝菲律賓，奪下隊史第4座U18亞青賽季軍。（圖／大會提供）
▲U18亞洲青棒錦標賽，韓國雖然無緣闖入冠軍戰，以8：0大勝菲律賓，奪下隊史第4座U18亞青賽季軍。（圖／大會提供）

U18亞青／裵燦昇對中華隊3.2局飆7K！韓國教練：選秀前關注度提升

U18亞青／冠軍賽「台日大戰」打序出爐了！中華隊轉播資訊一次看

U18亞青／韓國本屆無緣冠軍！8：0大勝菲律賓　奪下隊史第4座季軍

U18亞青／史上首次遭韓國完封！日本火球男霸氣喊：想完封中華隊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生