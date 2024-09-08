U18亞青／韓國隊季軍戰後「送球」好貼心！菲律賓總教練：很感激

韓國隊季軍戰後「送球」好貼心！U18亞洲青棒錦標賽即將進入尾聲，在今（8）日晚間壓軸的「台日大戰」前，午間的季軍戰由韓國交手菲律賓。韓國如外界預期以8：0大比分擊敗菲律賓，拿下隊史第4座季軍，不過賽後球場出現暖心一幕，韓國隊特別贈送1袋練習用球給菲律賓，菲律賓總教練Marceline Oscar也開心表示：「很感激。」
賽後動念暖心舉動 菲教頭表達感激
季軍戰賽後，韓國隊由總教練監督朴啓源代表，將練習用球贈送給菲律賓，他接受訪問時表示：「原本就打算把這些練習用球留在台灣，後來想到菲律賓的棒球資源相對缺乏，如果拿到應該會開心，所以就決定送給他們。」
該舉動讓菲律賓總教練Marceline Oscar表示：「很感激」，因為菲國棒球資源有限，常常要用膠帶把球纏住才能繼續練習，這次也是因為有許多贊助商的資金協助，才得以順利完賽。
此外，今天正好是馬塞利諾的生日，球員們賽後為此圍圈唱歌慶祝，他笑稱這群選手總是會帶給他不同驚喜，無論輸贏都抱持著愉快的心，他也表示，團隊合作是菲律賓本屆表現最好的地方，彼此互幫互助，氣氛十分歡樂，期待選手們未來的成長。
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季軍戰賽後，韓國隊由總教練監督朴啓源代表，將練習用球贈送給菲律賓，他接受訪問時表示：「原本就打算把這些練習用球留在台灣，後來想到菲律賓的棒球資源相對缺乏，如果拿到應該會開心，所以就決定送給他們。」
該舉動讓菲律賓總教練Marceline Oscar表示：「很感激」，因為菲國棒球資源有限，常常要用膠帶把球纏住才能繼續練習，這次也是因為有許多贊助商的資金協助，才得以順利完賽。
此外，今天正好是馬塞利諾的生日，球員們賽後為此圍圈唱歌慶祝，他笑稱這群選手總是會帶給他不同驚喜，無論輸贏都抱持著愉快的心，他也表示，團隊合作是菲律賓本屆表現最好的地方，彼此互幫互助，氣氛十分歡樂，期待選手們未來的成長。