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影／泰勒絲、馬斯克都來看美網！義大利球王Sinner獨得1.1億獎金

記者吳政紘/綜合報導

▲義大利Jannik Sinner在美國網球公開賽擊敗美國地主希望Taylor Fritz奪冠，美國流行天后泰勒絲也在場。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利Jannik Sinner在美國網球公開賽擊敗美國地主希望Taylor Fritz奪冠，美國流行天后泰勒絲也在場。（圖／美聯社／達志影像）
Taylor Swift也來了！美國網球公開賽今（9）日上演美國地主Taylor Fritz與義大利現任職業男網球王辛納（Jannik Sinner）冠軍對決而Sinner也不負眾望在美國網球公開賽男單決賽，以6:3、6:4、7:5直落三擊敗Fritz，收下個人生涯首座美網男單冠軍及360萬美元冠軍獎金（約1.15億台幣），Sinner也是首位稱霸美網男單的義大利選手。這場比賽場邊星光熠熠，包括歌手泰勒絲（Taylor Swift）、影星馬修麥康納（Matthew McConaughey）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等名人到場觀賽。

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Jannik Sinner奧運棄賽　卻收穫美網冠軍

Sinner在手腕傷勢尚未完全痊癒狀況下，雖然第3盤先遭Taylor Fritz破發面臨落後，但尾盤連破Taylor Fritz兩個發球局，繼澳網之後，進帳個人第2座四大賽冠軍，Sinner一口氣一年打下兩個大滿貫冠軍，讓他球王之路更順遂。

此外，包括歌手泰勒絲（Taylor Swift）、影星馬修麥康納（Matthew McConaughey）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等名人到場觀賽。

泰勒絲跟他的球星男友Travis Kelce一起出席，巧遇酋長隊明星四分衛Patrick Lavon Mahomes，此外，知名搖滾樂團「邦喬飛」主唱Jon Bon Jovi也到場致意，而馬修麥康納也戴起美國頭巾，為Fritz加油。

之所以馬修麥康納等人會來，主要是Taylor Fritz是繼2006年的「重砲手」Andy Roddick之後，18年來首位打進美網男單決賽的美國地主選手，而上次有美國選手奪冠，也是2003年，但美網要地主球星贏球，好像比登天還難。


▲影星馬修麥康納（Matthew McConaughey）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等名人到場觀賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲影星馬修麥康納（Matthew McConaughey）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等名人到場觀賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國網球公開賽，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等名人到場觀賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國網球公開賽，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等名人到場觀賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名搖滾樂團「邦喬飛」主唱Jon Bon Jovi也到場致意，而馬修麥康納也戴起美國頭巾，為Fritz加油。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名搖滾樂團「邦喬飛」主唱Jon Bon Jovi也到場致意，而馬修麥康納也戴起美國頭巾，為Fritz加油。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰勒絲跟他的球星男友Travis Kelce一起出席，巧遇酋長隊明星四分衛Patrick Lavon Mahomes。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰勒絲跟他的球星男友Travis Kelce一起出席，巧遇酋長隊明星四分衛Patrick Lavon Mahomes。（圖／美聯社／達志影像）


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