1坪可買車！青埔76萬、竹北83萬　2大炒房區憑傻勁「房價再新高」

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▲張旭嵐指出，青埔、竹北有三大共通性，包括「高鐵重劃區、建設利多不斷、高收入群聚地」。

▲莊思敏指出，目前房貸水位拉警報，不少人房貸不順，買氣緊縮，房價是否將下修？有待時間證明。（示意圖／pexels）

桃園、新竹兩大傳統炒房區域飆出新高度，根據實價登錄，青埔單成屋出現76萬/坪，竹北預售屋則站上83萬/坪，等於1坪就能買汽車。專家認為，青埔、竹北是2大傳統炒房大區，這股傻勁是否能持續支撐，必須觀察這波房市多頭結束後，才能確定價格實不實在。據實價登錄，青埔重劃區、中壢區領航南路的「桃大允」社區，今年3月，11樓戶59.27坪(帶裝修、含車位)，以總價3,954萬成交，拆算單價76萬/坪；新竹縣竹北市的預售案，「馥御」、「合石MOON RIVER」等預售屋單價突破8字頭，其中「馥御」頂樓戶單價83萬/坪。雙雙創實價登錄新高。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，青埔、竹北具有三大共通性推動房價上漲，一、皆為高鐵重劃區，近年吸引大量人口移入；二、此次兩大創價建案所在區域，青埔青溪里、竹北中興里，皆是高收入群聚地；三、近年建設利多不斷。中信房屋研展室副理莊思敏則指出，青埔、竹北是2大傳統炒房大區，主力都是科技新貴，青埔部分，當年曾被譏諷「狗比人多」，如今這樣的情況隨建設陸續完成，已有改善；新竹則是全台房市快炒始祖區域，竹北更是長年有竹科工程師撐盤，早在疫情其間就傳出有預售案站上8字頭，但實價登錄選擇隱匿。關於這樣的價格是否能持續支撐？她分析，炒房區域玩的就是「你丟我接」，有人傻勁十足，一擲千金不斷創價，但也要有人接盤，目前房貸水位拉警報，不少買家貸款不順，買氣也明顯緊縮，預售屋雖暫不見衝擊，但時間一旦拉長，勢必影響價格，目前的價格是實是虛，一切都有待時間考驗。