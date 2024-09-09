獨／公教年薪180萬房貸也受阻　專家點名2大台積電炒房區當心了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲50歲的公教C男，與妻子跑了6家銀行才成功貸款，章定煊推測，他可能非廣義的首購，又或者只是追求比較好的條件。（示意圖／pexels）

▲章定煊表示，這波房貸央行指定首購、新青安優先，如果是以投資當包租公為主的區域，就可能會受到重創。（圖／台灣房屋提供）

▲章定煊表示，房市已不適合短線投資，自用購屋族則必須好好評估自身條件，避免房貸失敗違約。（示意圖／pexels）

房貸水位拉警報，仲介看屋人潮急退，房市泡沫要破了？一名公教人員年薪約180萬，購買青埔某房子，跑了6家銀行才成功貸款，利率、成數也不理想。財經學者章定煊接受《NOWnews》訪問表示，「目前距離房市泡沫破滅還有段距離，只是像是高雄、台南，搭乘台積電話題的『包租公小宅炒房區域』就要當心了！」一名年約50歲的公教人員C男向《NOWnews》表示，「我年薪約180萬，跟老婆一起在青埔買了一間房子，是所謂的第一間房子，結果進行銀貸的時候，發現條件都非常差，不是成數不足就是利率高，足足跑了6家才貸款到8成，但利率也不盡理想。」章定煊表示，雖然房貸水位吃緊，但公教人員其實依然是銀行的優質客戶，推測C男遇到的情況，可能與政策有關，以央行目前央行令國銀必須以首購、新青安為優先，首購與第一戶狀況有點不同，如果他妻子名下本就有房子，廣義上就並非首購，另外，由於他已經50歲，年紀也可能是導致貸款條件變差的原因之一。他指出，銀行房貸水位28%，雖然拉警報，但仍有數千億空間，如果加上建商融資及其它不動產放貸額度，則有38%，若進行調整，等於有上兆空間，所以理論上首購不至於貸不到款，條件好的軍公教，問題應該也不大，頂多條件不太好，距離房市泡沫破滅仍有一段距離。章定煊指出，這波房貸緊縮，央行要求國銀以首購、新青安優先，所以非自用為主類型的房屋就要當心了！可能就會真的貸不到款，如果手頭資金不足，就會倒大楣！如搭乘台積電話題的房市重炒區，如高雄、台南，區域有不少小坪數產品，主打當包租公，租給台積電工程師，不少都是購買第二、三戶；另外，高房價區域，如台北市、新北市，有不少「分租套房」，通常也不會是第一戶。短線上，台灣房市已不適合投資，但抱持著投資心態，就應該好好思考自身條件，如果貸款失敗，就必須揹負違約風險，訂金一旦被沒收，損失就可能數十萬、百餘萬起跳。章定煊建議，目前有意購屋民眾，應以首購、自用為主，購屋類型也盡量避開小宅類型，因為銀行容易將這類房屋歸類為投資型產品，購屋前，最好也先向銀行確認自身信用條件是否足夠。