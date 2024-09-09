竹科工程師暴斃廁所！8分鐘豪飲「斷魂百香果」、死因待解剖釐清

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本月8日，竹科一名25歲張姓工程師，被發現猝死在ATT 4 FUN百貨大樓地下室廁所內，警方調查發現，張男於7日晚間，前往北市信義區酒吧找朋友聚會，當時酒吧正舉辦飲酒挑戰賽，張男疑似豪飲700毫升的「斷魂百香果」調酒，之後疑因身體不適猝死，警方約談酒吧店長及業者，店長指出，當時張男與另外2名友人飲酒，結束時各自離去，張男看起來並無異狀，8日檢方相驗，初步判定為飲酒過量，但詳細死因還需解剖釐清。據了解，當天晚間，酒吧舉辦「1公升的眼淚」挑戰賽，推出由百香果、伏特加與300毫升冰塊調成的「斷魂百香果」調酒，酒精濃度約25%左右，參加者要先給押金500元，8分鐘內喝完即可拿回500元，挑戰失敗500元則當成酒錢。當時張男參加後，8分鐘內喝完「斷魂百香果」，順利完成挑戰。警方調閱監視器，8日凌晨，張男獨自走進ATT 4 FUN百貨大樓地下室廁所，約1分鐘後出來，之後又進入廁所未離開。直到8日上午，百貨商場的保全巡邏時，發現張男陳屍廁所內，隨即報警處理，警方趕抵後，發現張男坐在馬桶上，背部倚靠著墻壁，已經明顯死亡多時，初步檢視身上無明顯外傷，附近也無嘔吐物，初步排除外力介入。警方約談酒吧店長及業者到案說明，負責人當天並未在場，店長則表示，張男離去時並無異狀。檢方8日相驗張男遺體，其身上無明顯外傷、也無嘔吐痕跡，初步判定是飲酒過量死亡，至於是心臟問題或是急性酒精中毒，法醫將於本月10日解剖，才能進一步釐清死因。