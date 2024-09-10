內政部租金失準排行榜！1層租金破2萬　林口、龜山擠進全台前3名

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▲內政部統計數據來源，主要來自「租金補貼」財政部歸戶數據，故林口、龜山租金排行擠進全台前三名。（圖／記者陳韋帆攝）

▲實務經驗上，住家租金的網路開價，經常接近成交價，如果工作繁忙，透過仲介媒合可省去不少看屋時間。。（示意圖／pexels）

「林口、龜山」整層住家租金奪全台亞、季軍！據內政部租市資料，整層租金75分位數（區域前1/4均價），全台行政區排行前三名，依序為台北市大安區3.3萬、新北市林口區2.5萬、桃園市龜山2萬，「林口、龜山」打爆台北市及新北市眾多行政區，可說是跌破眾人眼鏡。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金與房價連動，大安區奪下冠軍不令人意外，但目前六都、新竹，不少區域整層租金破2萬早已是常態，林口、龜山奪下亞、季軍，顯示租屋黑市之大，內政部統計資料早已失準。他指出，林口、龜山近年發展迅速，擁青埔重劃區、林口重劃區兩大話題，吸引不少大台北區域購屋族輕移民，龐大的購買力湧入後，不斷推升房價，機能也逐漸成形，不過，兩區域奪下亞、季軍，主要是因為內政部資料是以「租金補貼」財政部歸戶統計，準確性極低。實務經驗上，對於租屋族而言，最具參考價值的，其實是流量較高租屋網站，如《591租屋網》，房東開價通常與成交價相當接近，如新北市第一圈新店、中永和、板橋、三重等，租金理應比林口高，機能尚可區域，整層的老公寓，約2~2.5萬，新大樓則突破3萬的比比皆是。曾敬德建議，民眾若有租屋需求，還是在租屋網站上多看看、多比較，看屋時，一定要注意安全，單身女性宜請友人陪同，如果可以找到信任的仲介協助更佳，可協助媒合需求，並排除「凶宅、海砂屋、漏水宅」等不良物件，若想申請租金補貼，也務必事先詢問房東是否願意，避免浪費自己時間。