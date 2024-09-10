台中屋馬、茶六勁敵！老井搶先插旗台北　「1500元吃16道菜」開箱

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▲老井極上燒肉正式插旗台北信義區，地點就位於松仁路101號的地下１樓。（圖／翻攝老井燒肉臉書）

▲雙人套餐中吃得到多款安格斯牛肉，油花分布相當漂亮。（圖／記者葉盛耀攝）

▲套餐中除了牛肉，還包含了雞肉、松阪豬、牛舌等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲美國安格斯牛小排金磚燒烤好後還會加上金箔，更顯矜貴。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「30公分厚切牛舌」是以一整條牛舌精修而成。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「30公分厚切牛舌」拉起來得長度，令人咋舌。（圖／記者葉盛耀攝）

▲茶六即將開設彰化鹿港店。（圖／取自茶六燒肉臉書）

台中知名的燒肉店品牌不少，「老井極上燒肉」是近年新崛起的品牌，更領先其他品牌，直接北上到台北天龍國，選在信義商圈開設新分店，8月中開始試營運。菜單中台北店限定套餐，雙人2999元，能一次吃到16道菜色，包含海陸食材、壽司、沙拉與甜點等，等於是最低每人約1500元通饗16道好料。另外，建議也可加點一份「30公分厚切牛舌」，能嚐到牛舌不同部位帶來的多重爽快感受。日前《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，公布了全台網路聲量最高的前十名燒肉品牌，該調查僅分析今年8月7日至9月6日期間一個月的時間，排行中第一名是從台中發跡的「屋馬燒肉」，前十大榜中還另有兩家台中名店，包含老井極上燒肉、茶六燒肉，足見台中人心中，目前此三個品牌有著如三國鼎立之勢。「老井極上燒肉」先前全台僅有3間，分別位於台中與新竹，如今台北的朋友不用南下也可以吃到了，「老井極上燒肉」現在正式插旗台北信義區，地點就位於松仁路101號的地下1樓，跟同樣來自台中的刁民酸菜鍋當起鄰居。老井極上燒肉信義店菜單上有7款燒肉套餐，價格依主餐的肉品等級而定，雙人套餐從1990元起至5490元，3人從2890元至1萬元。7款燒肉套餐中，「向前走」套餐是台北信義店限定，套餐名概念來自歌手林強的經典歌曲。這道餐共計有三款安格斯牛肉、松阪豬、雞腿，海鮮有干貝、生蠔醋飲、蛤鮑盅、花枝可四選一，大草蝦、海老天婦羅二選一，以及這款套餐才吃得到的澳洲牛舌厚薄拼，此套餐雙人售價2999元，也可選擇3人則為4190元，增加海鮮、甜點、飲品的數量。套餐中最有趣的食材為美國安格斯牛小排金磚燒，以牛小排薄片包入洋蔥、青蔥等再綁成金磚樣，烤好後加上金箔，外型吸睛、口感香軟。這裡也有單點項目，包括和牛、牛舌、安格斯美牛、豬肉、雞肉、壽司、鍋物熟食、各式蔬菜等，價格45元起至1800元，許多吃過老井極上燒肉的老饕都建議要點上「30公分厚切牛舌」（時價），因為使用上一整條牛舌，經過細心的修肉與切割，拉起時的長度總令人咋舌，專業的服務人員幫忙烤好後再剪成適口大小，因為牛舌根到牛舌尖本就有不同質地，因此顧客也會覺得每一口牛舌吃起來都有不同嚼感，很是有趣。另外，屬於輕井澤集團旗下燒肉品牌的茶六，全台除了台中店、高雄店，近日也於陸續於全台各地開闢戰場，台南安平區之後，最新分店也將開到彰化鹿港，開幕日未定。