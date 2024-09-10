房價1年飆漲11％！新青安又引爆限貸風暴　李同榮：房市恐將反轉

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▲李同榮表示，雖然Q4房市有可能反轉，但對於真正自住的剛性需求而言，購屋不用等待。（示意圖／pexels）

新青安貸帶動全台購屋熱，房價助漲排行榜出爐，據吉家網統計，2024年Q2，六都與新竹縣市平均房價全面上漲，年增11.36%，各縣市又以高雄、台南年增8.3%、6.73%最多，顯示台積電效應持續發酵，進一步比較上波房市低點2017年，台南增幅113.99%最多、台中110.32%其次、高雄94.68%第三。吉家網企劃處長莊文樹分析，整體而言，台南、高雄近年房價漲勢遠超北部，而北部又以桃園、新竹較為強勢，不過，新青安貸所帶來的「搶購超買、房價飆漲」，已引爆限貸風暴，為今年下半帶來隱憂，觀察交易量，8月已出現降溫，全國月減7.57%，倘若政府Q4仍未祭出解決方案，房市將有反轉可能。吉家網董事長李同榮表示，觀察近年全台房市變化，台南高雄、台中、桃園漲勢最凶，主要是因為大台北房價基期已高，近年高鐵軌道經濟發酵，蔡政府大舉將高科技產業鏈南移，並大興土木投資建設，也讓北中南房價落差逐年縮小，由5年前的3.8倍縮小到目前的2.7倍，估計這波趨勢將持續下去。而高房價與新青安推波助瀾下，投資買盤、剛需首購，通通鎖定低總小宅，惟貧富差距不斷拉大，都會區購屋需求也出現兩極化，不是極老舊就是極新，唯一相同的是，面對政府調控失能及通膨恐懼下，全台瘋搶房，推升房價不斷攀升。他進一步指出，房價飆漲最快區域，以「人口攀升迅速、高鐵軌道周邊、高科技進駐、蛋黃區一線之隔」的行政區表現特別明顯，如龜山、沙鹿、新化、善化、楠梓、青埔、南崗、新板特區、烏日、鶯歌三峽等。展望未來，李同榮說，雖然目前面臨限貸困境，Q4房市可能出現反轉，但真正自用剛需來說，可選擇「精華區各房型、精華區周邊第一圈剛需房型(20~40坪)、軌道區域宅」購買，畢竟愈跌不易，不用等待，其它建設及人口未到、坪數過大區域，房價則相對危險。