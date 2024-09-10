央行咖啡難滅新青安惡火！房價狂飆　房貸族揹債「破千萬大關」

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▲房貸水位拉警報後，出現不少違約案例，購屋族買氣也轉向觀望。（示意圖／pexels）

▲章定煊表示，目前台灣房市已不適合短線投資，建議應以自住為主，並避開投資小宅類型。（示意圖／pexels）

新青安炒房遺毒、台灣人均房貸首次突破千萬大關！根據聯徵資料，2024年Q2，新增房貸65,143件、平均鑑估值1,399.8萬元、平均房貸金額1,016萬，均創下歷史新高，相較10年前，房貸族數量暴增8成、負擔增加5成。專家指出，整體政策失調，央行升息又緩慢，加上新青安助燃，房貸水位也進一步拉警報，房市儼然已經失控！根據聯徵中心資料，2024年Q2，全台「房貸件數、鑑估值、人均背債」通通創歷史新高！新增房貸65,143件、季增1.1萬件；全台人均房貸1,016萬、季增39萬；平均房價鑑估值1,399萬、季增101萬。中信房屋研展室副理莊思敏表示，目前在房價劇烈攀漲下，不斷推升房貸金額，導致不動產放款水位拉警報，央行被迫出手，卻也為時已晚，面臨交屋的人，陷入房貸窘境，放款慢、條件差，違約潮湧現。而有意購屋者轉向觀望，買氣大幅萎縮，即使央行要求國銀優先放貸首購、新青安族，但銀行仍受到「不動產放款天條」的限制，操作空間相對有限，這波房貸困境暫不知何時到頭，建議購屋族簽約前，可先向銀行諮詢自身房貸條件，避免違約。財經學者章定煊表示，短線上，台灣房市已不適合投資，但抱持著投資心態，就應該好好思考自身條件，如果貸款失敗，就必須揹負違約風險，訂金一旦被沒收，損失就可能數十萬、百餘萬起跳。他建議，目前有意購屋民眾，應以首購、自用為主，購屋類型也盡量非首購區域，如台積電重炒區「高雄、台南」，也要盡量避開小宅類型，因為銀行容易將這類房屋歸類為投資型產品，購屋前，最好也先向銀行確認自身信用條件是否足夠。