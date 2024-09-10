房市／大安區整層租金最高　信義房屋：1/4租金3.3萬以上

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▲整層住家租金行情。（圖／信義房屋提供）

根據內政部「租屋市場統計資料」顯示，整層租金75分位數全台租金最高的是大安區，每月達3.3萬元，等於有1/4租金在3.3萬元以上，新北市則是出乎意料以林口每月租金2.5萬元最高，桃園則是龜山月租2萬元，台中北屯月租2.2萬元，不過統計是以租金補貼資料進行統計，實際上沒有申請租金補貼的租金可能會更高。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常租整層住家的以一般家庭居多，都會區常見租金水準都在2萬以上，北市租金上揚後更是動輒3萬元，若是有申請到政府的租金補貼，則可適度減輕房屋壓力，不過在通膨、房價上揚與管理費增加的狀況下，租金與小孩養育費用等開銷，還是感覺到負擔有點沉重。此次內政部公布租金統計資訊，是運用今（113）年3月31日當日仍有效的租金補貼租約資料進行統計，整層住家租金前75分位，北市最高是大安區的3.3萬元，新北則不是第一圈的板橋等地區，反而是新市鎮開發為代表的林口，租金75分位是2.5萬元，可能與林口大樓社區數量較多，整層出租以大樓產品為主有關。桃園則是龜山區的租金75分位較高，每月達2萬元，龜山區有不少醫護體系的租客，租金水準表現較佳，台中則是北屯區，北屯區有新興重劃區，區域內的房價水準高，且早些年規劃的坪數空間也較大，整體租金水準也好，台南區則是善化最高，租金75分位月租1.85萬元，可能與地點靠近南科有收入較高的工程師承租有關。至於高雄則是仁武地區，整層住家租金75分位數為1.9萬元，仁武則受惠有產業園區與南部高科技S廊帶帶動，人口數量增加帶動租賃需求，新竹地區則是以竹北較高，整層住家租金75分位數達2.2萬元。