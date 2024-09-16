月餅吃太多消化不良怎辦？中醫師教你DIY按摩緩解症狀

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▲按壓虎口附近的合谷穴，可幫助消化。（圖／恩主公醫院提供。）

▲按壓內關穴位置亦有幫助消化、消除胃痛脹氣、噁心嘔吐、促進腸胃蠕動的效果。（圖／恩主公醫院提供。）

▲按壓肚臍附近的中脘穴、天樞穴可消除腹脹不適感。（圖／恩主公醫院提供。）

▲中秋過後天氣逐漸轉變，中醫師建議可用麥門冬、玉竹、百合等中藥材養陰潤肺。（圖／恩主公醫院提供。）

中秋開心過節，但也得小心月餅烤肉吃多了，肥肉跟著上身！衛福部國健署曾調查，市售1顆185公克的雙蛋黃廣式月餅，熱量高達790大卡，相當於1個滷雞腿便當的熱量，需要健走約2小時24分鐘才能消耗完。若連續一週每天吃一顆，恐會增加0.7公斤。恩主公醫院中醫部主治醫師林姿婷表示，中醫的觀點來看，月餅或烤肉都會上火，建議減少食用，尤其是火氣較大，容易長痘痘、便祕、口乾舌燥、消化不良有慢性疾病的人，不適合吃太多。高血壓、心血管疾病病友，應減少內餡有鹹蛋黃、滷肉口味的月餅。最好可以2至3人分食一顆月餅，對身體較無負擔。而中秋前後也是文旦產季，林姿婷指出，本草綱目紀載柚子氣味酸寒、無毒，具有消食解酒毒、去腸胃中惡氣功效，適當食用，每次4到6片果肉，可幫助消化。不過腸胃屬寒性、吃生冷食物容易腹痛的人，柚子會讓胃酸分泌增加，有胃食道逆流、胃潰瘍的民眾就不能攝取過量。另外，醫師也提醒，柚子、葡萄柚等水果，其成分容易抑制體內酵素代謝藥品的作用，進而使藥物在血中濃度增高，容易產生副作用，若長期服用慢性病藥物的患者也需注意。若月餅、烤肉不小心吃多，消化不良怎麼辦？林姿婷說，可簡單按壓手部、足部穴位緩解來症狀。手部的合谷穴、內關穴、支溝穴，和足部的足三里，都有幫助消化、消除胃痛脹氣、噁心嘔吐、促進腸胃蠕動的效果，可用指腹按壓30秒，直到有痠脹麻的感覺，換邊按壓。另外也可在肚臍上方的中脘穴、與肚臍兩旁的天樞穴，直接以手掌交疊，右上左下的方式緩慢在肚子上畫圈按壓，大約30到50下，也有助減輕消化不良的不適感。中秋過後天氣也會逐漸轉涼，有些人可能容易出現乾咳，流鼻血的問題，呼吸道較弱的可能也容易加重。林姿婷建議，像是麥門冬、天門冬、玉竹、沙參、百合、山藥、黨參等中藥材，都是可以養陰潤肺的保健良方。