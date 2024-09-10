三重海砂屋崩塌砸婦人！釘子戶卡關都更？侯市府「強拆」可解套

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▲新北市政府表示，該案8月已通過都審，且多次派員會勘，若有必要將勒令停用。（圖／新北市政府提供）

▲該案同意都更比例已達90%，且已通過都審，不同意戶可採「代拆辦法」執行。（圖／新北市政府提供）

海砂屋天花板崩落，婦人幸運輕傷！新北市三重區永安北路老舊公寓海砂屋，4陽台9日突然崩塌，造成6旬黃婦手部挫傷。侯市府表示，該案8月中都審已通過，12月將召開都更大會，如遇釘子戶問題，可參照「代拆辦法」處理，市民切莫驚慌。黃婦兒子在臉書社群貼文表示，「母親當時眼看房子整個塌下來，嚇都嚇死了，如果再早點走進去，後果不堪設想，一條人命；已經找政府了，但新北市政府卻無法幫助人民。」新北市工務局表示，該案共135戶，111年核備為「高氯離子鋼筋混凝土建築物」須拆除重建，且該建物已達自治條例得停止使用之標準，屬於「列管建物」，而今年8月29日，工務局及結構技師都已到現場勘查，原訂後續報告結果出爐，如有整體結構安全疑慮，將立即啟動停用程序。而陽台天花板崩塌事件後，工務局今(10)日已再派員會勘，經技師初步查驗，建議崩落部分進行補強設計，以防持續掉落，接下來將會再召集相關技師公會研商是否需停止使用。根據新北市都更送件標準，一般地區辦理都更需要整合到超過4/5同意才能送件，而劃定更新地區則依適用條件可降低為3/4(都更條例第6條優先劃定地區)或1/2(都更條例第7條迅行劃定地區)。據了解，該案都更同意比例早已達90%以上，疑因少數不同意戶而導致進度卡關，所以才延宕至今仍未重建。事實上，新北市政府2019年早已頒布「代拆辦法」，針對海砂屋、地震損害、老舊房屋等，為避免釘子戶造成重建卡關，實施者溝通無效後，可申請市府2次協調，倘若仍無法達成共識，市府將邀請相關單位訂定期限，執行強拆。