成敗都是黃仁勳？當心捲AI風暴　章定煊曝「台股、房市」兩大危機

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▲之前黃仁勳頻繁來台，帶動股房狂飆，但行情遠超AI實際產值，一旦翻轉，台股恐捲入AI風暴。（圖／NOWnews資料畫面）

銀行房貸水位吃緊，買氣急縮，房價要跌了？財經學者章定煊接受《NOWnews》訪問表示，「房貸水位拉警報，但整體額度仍有上兆，頂多是條件比較不好，不至於影響整體房市，唯一要當心的，是外力衝擊台灣經濟，如川普當選總統，並發起貿易戰，又或者捲入AI風暴，導致台股、房市反轉。」章定煊表示，台灣股市一向受到美股牽動甚大，日前在AI風潮下股市一片大好，台灣更是在黃仁勳頻繁來台後，股房狂飆，但日前炒起的行情，遠超AI實際產值，台股已出現明顯回檔，從2萬4下跌至2萬，如果AI進一步衰退，台股就有可能捲入AI風暴。除了AI風暴外，美國總統大選也藏有一大隱患，如果川普當選，即使台美軍事上友好，但川普在經濟上政策一向以保護工人工作權為優先，之前就曾向歐盟、中國打起貿易戰，台灣目前台積電已成為他的眼中釘，難保不會發生。美國向歐盟、中國發起貿易戰，他們都有能力反制，至於台灣，恐怕只能一路挨打。無論台灣是「捲入AI風暴」或「川普向台灣發起貿易戰」，經濟都很容易受到重創，股市、房市也不例外，許多以股買房、養房的人，恐怕就會受到重大衝擊。最後，章定煊提醒，其實台灣房市目前沒有什麼太大的利空因素，房價欲跌不易，至於川普未來動作，也只是市場風險臆測，不見得會發生，但目前台灣房價已高，房貸緊縮下，買氣也已經急縮，早已不適合投資操作，建議大家應以自住需求為主。