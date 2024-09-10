曾子祐賽前扭傷左腳！才撐過「頭部觸身球」意外　全勤出賽恐中斷

曾子祐賽前扭傷左腳！根據媒體《自由時報》報導指出，台鋼雄鷹年輕主戰游擊手曾子祐，在今（10）日作客味全龍的賽前練習時，不慎扭傷左腳，將會由林家鋐頂替先發。曾子祐在4日才遭遇「頭部觸身球」意外，恰好隔日沒有比賽因而得以延續紀錄，如今再度出現傷勢，本季恐怕將無法寫下全勤出賽紀錄。
撐過頭部觸身球意外 不到一周又遇傷
曾子祐在2022年選秀會上，以狀元身份加入台鋼，今年首度在一軍出賽，不僅維持穩定出賽，打擊表現也超乎預期。曾子祐在今（10）日比賽之前，本季總共出賽103場，維持全勤紀錄，總共413打數，敲出116支安打，打擊率來到2成81。
在4日交手中信兄弟的比賽，被黃恩賜投出「頭部觸身球」，當下倒地不起，經短暫休息後，在隊友的攙扶下退場。隔日恰好碰到台鋼休兵，檢查後無大礙的曾子祐在下一場正常出賽，續寫全勤紀錄，但僅不到一周，卻又在賽前守備練習時，扭傷左腳，並被隊友揹回休息室。
原訂先發游擊手位置，由林家鋐接替，倘若曾子祐最終沒能以替補身份上場，那麼新人年的連續出賽紀錄，就將停在賽前的103場。同時，後續能否盡快回歸場上，也是台鋼可能要擔憂的一點。
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曾子祐在2022年選秀會上，以狀元身份加入台鋼，今年首度在一軍出賽，不僅維持穩定出賽，打擊表現也超乎預期。曾子祐在今（10）日比賽之前，本季總共出賽103場，維持全勤紀錄，總共413打數，敲出116支安打，打擊率來到2成81。
在4日交手中信兄弟的比賽，被黃恩賜投出「頭部觸身球」，當下倒地不起，經短暫休息後，在隊友的攙扶下退場。隔日恰好碰到台鋼休兵，檢查後無大礙的曾子祐在下一場正常出賽，續寫全勤紀錄，但僅不到一周，卻又在賽前守備練習時，扭傷左腳，並被隊友揹回休息室。
原訂先發游擊手位置，由林家鋐接替，倘若曾子祐最終沒能以替補身份上場，那麼新人年的連續出賽紀錄，就將停在賽前的103場。同時，後續能否盡快回歸場上，也是台鋼可能要擔憂的一點。