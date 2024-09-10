曾子祐賽前扭傷左腳！才撐過「頭部觸身球」意外　全勤出賽恐中斷

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▲台鋼雄鷹狀元曾子祐今日對戰中信兄弟，遭到黃恩賜頭部觸身球直擊倒地，畫面相當恐怖，隨即退場接受檢查。（圖／取自CPBLTV）

曾子祐賽前扭傷左腳！根據媒體《自由時報》報導指出，台鋼雄鷹年輕主戰游擊手曾子祐，在今（10）日作客味全龍的賽前練習時，不慎扭傷左腳，將會由林家鋐頂替先發。曾子祐在2022年選秀會上，以狀元身份加入台鋼，今年首度在一軍出賽，不僅維持穩定出賽，打擊表現也超乎預期。在4日交手中信兄弟的比賽，被黃恩賜投出「頭部觸身球」，當下倒地不起，經短暫休息後，在隊友的攙扶下退場。原訂先發游擊手位置，由林家鋐接替，