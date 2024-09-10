統一獅押出王牌終於止敗！餅總直言找回「最佳狀態」　盼持續維持

統一獅押出王牌終於止敗！統一7-ELEVEn獅在進入下半季後戰績一路下探，上周交手中信兄弟，更是慘遭3連勝橫掃。今（10）日出戰富邦悍將，派出王牌強投古林睿煬，終於以9：1收下勝利，中止近期的4連敗。賽前曾透露選手心理壓力較大的總教練林岳平，賽後接受訪問時，直言：「這場是最佳狀態，希望之後可以慢慢回穩，往好的方向去。」
獅隊找回狀態 盼持續回穩
本場比賽統一先發古林睿煬，雖然主投5局只有失1分，但被敲出6支安打，並且有4次保送，比賽中出現不少失分危機。「餅總」林岳平表示：「主要是開局比較不穩，後面都是兩出局後所出現的狀況，所以才能只失一分。今天保送比較多，所以用球數比較多，但還是用三振去化解危機，這是他本來的優勢。」
賽前訪問時，林岳平曾表示：「前幾場比賽都差一點點，常常是有攻擊的時候，投手守不住，然後有投手的時候，守備守不住。」對於球隊以大比分收下勝利，他也說道：「這場比賽，投手壓制、打擊發揮，然後守備有守下來，可以說是最佳狀態，希望這場以後，球隊可以慢慢回穩，往好的方向去。」
古林頻繁遇狀況 感謝隊友提醒
對於今（10）日多次遭遇危機，古林睿煬回應道：「沒什麼特別狀況，主要是壞球比較多，球數落後以後還是要用直球去搶，所以才被掌握到。」
另外，他也補充說道：「因為很久沒遇到這種狀況，心情算是比較浮躁，很感謝守備的幫忙，還有捕手重羽的引導，讓我可以比較穩定去面對狀況。」目前本季累積9勝，已刷新個人生涯新高，有望挑戰成為最速雙位數勝場的本土投手。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽統一先發古林睿煬，雖然主投5局只有失1分，但被敲出6支安打，並且有4次保送，比賽中出現不少失分危機。「餅總」林岳平表示：「主要是開局比較不穩，後面都是兩出局後所出現的狀況，所以才能只失一分。今天保送比較多，所以用球數比較多，但還是用三振去化解危機，這是他本來的優勢。」
賽前訪問時，林岳平曾表示：「前幾場比賽都差一點點，常常是有攻擊的時候，投手守不住，然後有投手的時候，守備守不住。」對於球隊以大比分收下勝利，他也說道：「這場比賽，投手壓制、打擊發揮，然後守備有守下來，可以說是最佳狀態，希望這場以後，球隊可以慢慢回穩，往好的方向去。」
古林頻繁遇狀況 感謝隊友提醒
對於今（10）日多次遭遇危機，古林睿煬回應道：「沒什麼特別狀況，主要是壞球比較多，球數落後以後還是要用直球去搶，所以才被掌握到。」
另外，他也補充說道：「因為很久沒遇到這種狀況，心情算是比較浮躁，很感謝守備的幫忙，還有捕手重羽的引導，讓我可以比較穩定去面對狀況。」目前本季累積9勝，已刷新個人生涯新高，有望挑戰成為最速雙位數勝場的本土投手。