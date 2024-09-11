104企業大師合作全盈+PAY　升級企業薪資轉帳、人事整合模式

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104人資學院今（11）日聯手「全盈+PAY」，透過「104企業大師」整合小微型企業最在意的薪資轉帳金流，提供人資數位化一站式服務。104人資學院總經理花梓馨表示，目前已有將近70%企業使用數位系統進行人資作業，透過金流工具代發薪資，加上系統內建的人事、出勤、薪酬報表的功能，幫助企業快速掌握人力發展與管理的關鍵因素，提升整體運營效率。104人資學院表示，超過4000家企業、10萬名員工都在使用的104企業大師，就是一款專為企業人力資源需求設計的雲端管理系統，涵蓋員工資料管理、出勤打卡、表單簽核、薪資計算、排班管理等核心等功能。花梓馨指出，104企業大師大幅提升企業70%的行政效率，提供員工流暢的工作體驗，包括面對法令變動，例如《勞工職業災害保險及保護法》調整保費，系統就會自動偵測提醒，還有搭配ESG永續發展，各式表單不限張數使用而且快速雲端化，幫助預算有限的公司擺脫紙本保存與歸檔的困擾，打造高效管理流程。另外，104人資學院說明，因應數位轉型趨勢，多數企業面臨數位化的挑戰，尤其人事智能管理就是許多小微型企業轉型遇到的第一道關卡，104企業大師雲端人資管理系統聯手全盈+PAY提供一鍵打卡功能，自動比對假別時數與出勤記錄，以及薪資自動結算功能，簡化繁瑣的核對步驟。104人資學院提到，全盈+PAY去年推出的「電支薪轉」服務，更是因應許多小微型企業時常由於員工人數低於銀行薪資轉帳戶申請門檻推出的創新服務，直接解決小微型企業薪資轉帳與撥薪的痛點。全盈支付總經理劉美玲表示，獨特、具市場差異的數位金融服務正是各家電子支付搶攻的關鍵戰場，為了有效提高競爭優勢及用戶黏著度，全盈+PAY打造獨家或創新多元金融商品與服務，並且透過電子支付代發薪資，觸及拓展薪轉戶的小微型企業，並且整合投資平台，活化銀行金流，開創互利、多贏金融生態圈。不僅如此，104人資學院表示，全盈+PAY薪轉的發薪紀錄以及104企業大師可以取代現金袋或薪資單，避免人工作業疏失，除了作為薪資證明，還可用於員工申辦信用卡、貸款業務，也讓資金運用更加靈活。104人資學院指出，即日起至12月31日止，民眾在104企業大師申請全盈+PAY的「電支薪轉」服務，完成首次撥薪者每撥薪一名員工回饋50元，10名員工回饋500元，回饋金直接折抵系統使用費，幫助企業提高人資管理效率。