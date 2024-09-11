秋季「營養冠軍」！秋刀魚身上滿滿好油　醫只勸「這5種人」少吃

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▲若是懷孕後期，則應避免從魚油攝取Omega-3。（示意圖／取自Unsplash）

時序離秋節愈來愈近，民眾若愛烤肉，不妨挑選含有豐富Omega-3的秋刀魚。醫師說，魚類是Omega-3優質來源，尤其秋刀魚每100克含量高達5199毫克，明顯優於其他秋天盛產的魚類如石斑魚（178毫克）、鱸魚（196毫克），香魚（991毫克）等，與鮭魚（2665毫克）相較也幾乎高出一倍，堪稱秋季「營養冠軍」。初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，Omega-3具抗發炎、降血壓、減少憂鬱等功效，而對減重來說，其可促進肝臟脂肪酸氧化，減少脂肪酸轉化為三酸甘油脂，並增加脂蛋白酯酶活性，加強分解三酸甘油酯，降低血液中濃度。魏士航指出，曾收治一位34歲科技公司員工，雖已注意飲食，但初次檢查時，三酸甘油脂仍高達800mg/dl，是正常值（<150mg/dl）的5倍以上，於是他先請營養師為病人制訂專屬飲食計畫，逐步戒除患者最愛的麵食、麵包等精緻澱粉食品，以降低碳水化合物攝取。2個月後，這名病人的三酸甘油脂雖有下降，但降幅有限，同時考量患者希望採取不服藥的治療方式，因此魏士航建議他多吃魚類，包括秋刀魚、鮭魚、鰻魚等，並調整飲食中優質蛋白質的比例，像是豆漿、豆腐、毛豆等植物性蛋白質，以提升Omega-3脂肪酸的攝取量，結果2個月後再回診，患者的三酸甘油脂指數逐漸降至167mg/dl，已趨近於正常值。魏士航強調，Omega-3對人體有益，但過量攝取魚油恐引起脹氣、消化不良、流血時間延長、流鼻血、黑便和肝指數上升等副作用，建議成人每日攝取量不超過2000毫克。此外，魚油可能會影響凝血功能，若凝血功能不佳或正在服用抗凝血藥物，或處於懷孕後期，或近期安排手術，以及素食、海鮮過敏者，都應避免從魚油攝取Omega-3。