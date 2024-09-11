影／小熊外野手PCA秀超強美技！還沒收過「怪力男」李灝宇全壘打

美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊外野手「PCA」Pete Crow-Armstrong今（11）日在比賽中多次上演超級美技，幫助芝加哥小熊以6:3擊敗洛杉磯道奇隊，儘管不少人都把焦點放在大谷翔平跟今永昇太、以及山本由伸跟鈴木誠也等對決，但是他最後接殺道奇隊打者Max Muncy可能形成的全壘打球，也讓人佩服，其實也有球迷挖出他以前在U18世界盃青棒賽沒收李灝宇全壘打的事蹟，證明Pete Crow-Armstrong真的是未來「名人堂」等級球星。
Pete Crow-Armstrong走守攻三拍子球星 曾多次證明自己
綽號「PCA」的Pete Crow-Armstrong，現年才22歲，就已經站穩小熊隊中線，他的速度、打擊、跑壘都有一定程度，甚至，被看好是未來球隊基石。
Pete Crow-Armstrong今天在比賽中多次上演美技，Enrique Hernández、大谷翔平的飛球，都被他化解，最難得的是，9局下Max Muncy可能形成的全壘打，被他跳起來接殺出局，這一跳馬上圈粉無數，美國、日本、亞洲都有球迷崇拜。
2局上道奇一壘手「自由人」Freeman接球，最後形成安打，打者就是Pete Crow-Armstrong，此外，他在比賽中還貢獻2分打點。
Pete Crow-Armstrong是在2020年選秀第19順位被紐約大都會選中，隔年被季中轉到小熊隊，去年9月才被拉上大聯盟。
網友也起底Pete Crow-Armstrong在U18世界青棒錦標賽，曾經沒收過李灝宇可能的全壘打，而PCA到大聯盟依舊受到歡迎，並不改自己「三拍子」的本色。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綽號「PCA」的Pete Crow-Armstrong，現年才22歲，就已經站穩小熊隊中線，他的速度、打擊、跑壘都有一定程度，甚至，被看好是未來球隊基石。
Pete Crow-Armstrong今天在比賽中多次上演美技，Enrique Hernández、大谷翔平的飛球，都被他化解，最難得的是，9局下Max Muncy可能形成的全壘打，被他跳起來接殺出局，這一跳馬上圈粉無數，美國、日本、亞洲都有球迷崇拜。
2局上道奇一壘手「自由人」Freeman接球，最後形成安打，打者就是Pete Crow-Armstrong，此外，他在比賽中還貢獻2分打點。
Pete Crow-Armstrong是在2020年選秀第19順位被紐約大都會選中，隔年被季中轉到小熊隊，去年9月才被拉上大聯盟。
網友也起底Pete Crow-Armstrong在U18世界青棒錦標賽，曾經沒收過李灝宇可能的全壘打，而PCA到大聯盟依舊受到歡迎，並不改自己「三拍子」的本色。