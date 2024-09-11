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大谷翔平差點砲轟今永昇太！本季47轟成幻影　小熊外野手美技接殺

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平差點砲轟今永昇太，本季47轟成幻影，但他也以為是全壘打，站在原地看球飛行距離。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平差點砲轟今永昇太，本季47轟成幻影，但他也以為是全壘打，站在原地看球飛行距離。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平差點開轟！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（11）日出戰芝加哥小熊，日籍投手今永昇太跟山本由伸對決，結果今永昇太面對大谷翔平，三次投球內容中都討到便宜，尤其是5局下他面對大谷，被他敲出中右外野的深遠飛球，連大谷翔平都以為可能會是全壘打，但是大谷並未獲得想要的結果，本季第47轟並未出爐，小熊外野手Cody Bellinger跳起來完成美技接殺。今永昇太主投7局僅用89球，只被敲出6安打，4次三振，目前雖然是敗投候選人，但他三次解決大谷翔平等人，表現十分優異。

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大谷翔平都被老大哥今永昇太解決　討不到便宜

今永昇太比大谷大一歲，今年31歲，而他在經典賽日本隊擔任王牌，在冠軍賽壓制美國隊，今年成為大聯盟「菜鳥」，就投出12勝的好成績，實力不容小覷。

而面對大谷，今永似乎找得到他的弱點，首打席大谷翔平急著出棒，敲出內野飛球出局，第二打席大谷翔平更是敲出一壘方向雙殺打，讓今永昇太安全下莊。

今永昇太分別在2局、4局被Tommy Edman轟出陽春彈失分，沒想到5局又被 Max Muncy轟出陽春彈，今永再上陣，面對大谷，他132公里滑球被抓到，一棒差點轟出全壘打牆外，大谷還以為可能有機會出去，但最後延伸力量不夠，被接殺出局。

今永昇太主投7局僅用89球，只被敲出6安打，4次三振，目前雖然是敗投候選人，但他三次解決大谷翔平等人，表現十分優異。


▲今永昇太主投7局僅用89球，只被敲出6安打，4次三振，目前雖然是敗投候選人，但他三次解決大谷翔平等人，表現十分優異。（圖／美聯社／達志影像）
▲今永昇太主投7局僅用89球，只被敲出6安打，4次三振，目前雖然是敗投候選人，但他三次解決大谷翔平等人，表現十分優異。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平差點砲轟今永昇太，本季47轟成幻影，但他也以為是全壘打，站在原地看球飛行距離。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平差點砲轟今永昇太，本季47轟成幻影，但他也以為是全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

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