大谷翔平差點砲轟今永昇太！本季47轟成幻影　小熊外野手美技接殺

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今永昇太主投7局僅用89球，只被敲出6安打，4次三振，目前雖然是敗投候選人，但他三次解決大谷翔平等人，表現十分優異。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平差點砲轟今永昇太，本季47轟成幻影，但他也以為是全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平差點開轟！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（11）日出戰芝加哥小熊，今永昇太比大谷大一歲，今年31歲，而他在經典賽日本隊擔任王牌，在冠軍賽壓制美國隊，今年成為大聯盟「菜鳥」，就投出12勝的好成績，實力不容小覷。而面對大谷，今永似乎找得到他的弱點，首打席大谷翔平急著出棒，敲出內野飛球出局，第二打席大谷翔平更是敲出一壘方向雙殺打，讓今永昇太安全下莊。