今永昇太如何壓制大谷翔平？關鍵打席不給直球：無人出局滿壘也OK

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▲今永昇太的3分失分都是被敲全壘打，但成功之處是壓制住了大谷翔平，讓他在3次對決中都未敲出安打，特別是第3局無人出局一二壘有人的得點圈打擊機會，打出關鍵雙殺打，重挫道奇的攻勢。（圖／美聯社／達志影像）

芝加哥小熊隊左投今永昇太今（11）日在對洛杉磯道奇的比賽中主投7局，只用89球，被敲7支安打、失3分的成績，取得個人本賽季的第13勝。此役今永昇太的3分失分都是被敲全壘打，但成功之處是壓制住了大谷翔平，讓他在3次對決中都未敲出安打，特別是第3局無人出局一二壘有人的得點圈打擊機會，打出關鍵雙殺打，重挫道奇的攻勢。賽後，今永也透露自己的對決策略和配球想法，就是絕不給大谷敲全壘打的機會。本場比賽第3局，今永昇太被連續擊出安打，在無人出局一二壘有人時面對大谷翔平，他表示自己的想法就是壘上跑者回來沒關係，但要盡全力避免被敲出全壘打。該打席的第一球投出一記Sweeper，搶到好球，但之後的Sweeper和快速指叉球都沒能投進好球帶，球數變成1-2。即使如此，今永昇太這個打席就是不給大谷翔平看到速球的機會，第4球一樣是Sweeper投在好球帶紅中偏下的位置，讓大谷打成滾地球，形成雙殺打，局面也變成兩人出局，三壘有人。面對下一棒的Mookie Betts，今永整個打席都丟變速球，讓對方打成滾地球出局，化解危機。今永賽後受訪時透露他第3局對大谷翔平那一打席的想法，「我在想，就算是無人出局滿壘也可接受，所以我丟了滑球，這是我不擅長的球路。可能正因如此所以效果很好。」今永說，就算局面最後是要在滿壘時面對Betts，他也認為這樣的投球策略是成功的。「要有勇氣丟你不想丟的球。我認為選擇被擊中機會最小的球路是一個好主意，這可能是對手沒有想到的，」今永昇太賽後臉上露出寬慰的表情如此說道。之後在第5局，大谷翔平掃出一記中右外野的深遠飛球，差點形成全壘打，不過最後遭到接殺。對於那一球，今永坦言如果是在小熊主場的話，可能就飛出去了，「這球打得非常紮實，可能形成全壘打，我認為他的揮棒很棒。」