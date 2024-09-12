房市／台中吹起運動風　信義房屋：足球園區帶動單元五

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繼八月份西班牙奪下奧運男足金牌，精采的比賽看得觀眾們血脈噴張，明年台灣喜愛足球的朋友們有福了！全國首座「足球園區」將於2025年完工落腳南屯，吹起的運動風使單元五重劃區成為看房焦點，近期預售案實登已站上6字頭。信義房屋南屯店專案經理張理媛表示，近幾年台中市政府積極推廣運動，在各區域打造大型運動設施，由於目前全國並無專業足球場設置，多是田徑場作為足球場使用，而台中規劃全國首座足球運動休閒園區，園區占地達4.7公頃面積，預計將會吸引喜愛綠地、高質感生活氛圍的購屋族目光，進而帶動單元五重劃區的區域發展。單元五重劃區於環中路內圍，全區面積約70公頃，交通機能便利，鄰近三鐵共構的台中高鐵站，台中市政府也即將在此區域內打造中部首座「國際型足球園區」，也同時享受高鐵站「D-ONE第一大天地」購物中心利多，開車十分鐘內即可抵達IKEA、文心秀泰百貨、Costco、迪卡儂等大型知名賣場，對外交通轉接國道高速公路，或是通勤往返精中科、台中工業區及精科等地都相當便捷，也讓此區域未來充滿話題性。張理媛補充表示，近年來各大建商積極購地準備推案，近期單元五預售案實登也站上6字頭，三房加車位一坪約57-63萬，總價約2600萬元，未來精銳、惠宇、聯悅、大城、南悅、寶佳機構等建商也準備進場推案。綜觀今年房市熱絡現象，雖近期有銀行貸款限制，但銀行也承諾將採取措施，確保新青安房貸與首購族兩大族群的貸款需求。觀察單元五目前已推案的建商個案，通常是2-3房配置，較適合換屋族或是多資產客戶，若是在台中工業區或科技園區上班，或需仰賴快速道路通勤的族群，未來有合適物件也可以多加考慮，短期內因重劃區機能尚待時間規劃完善，如追求生活機能便利性，可以優先考慮公益商圈、五權商圈物件。