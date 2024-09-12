「8+9產地」三重驚見98萬成交單價　專家揭：2類房型最容易衝高價

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▲▲開出三重目前最高成交單價98.1萬的「宏燁文旅」預售案，基地緊鄰仁義重劃區與捷運三重國小站，屬小坪數物件，致使衝高成交單價。（圖／翻攝Google評價）

▲新北市除板橋外成交9字頭之社區交易。（圖／住商機構提供）

新北房價即將與台北「百萬單價」靠攏！過往被戲稱是「8+9產地」的三重，其捷運三重站共構案「潤泰CITY PARK」近期瘋傳開價破百萬，儘管潤泰回應「開賣時間、價格尚未確定」，但已足夠讓在地房市沸騰了。根據最新實價揭露，三重預售案「宏燁文旅」出現98.1萬新高成交單價。至於新北下個先站上百萬單價的是哪區？專家直言「這4區」最有機會，而且小宅及有其他可利用空間的房型（如露臺戶），最容易衝出高價。住商機構彙整實價資料，包含三重、永和、新店及林口等區，今年皆出現單價9字頭成交紀錄。其中，三重三和路三段的預售案「宏燁文旅」，其中13樓戶總坪數僅約16坪，7月以總價1545萬元成交，扣除車位單價高達98.1萬元，不僅為三重區預售實價的歷史新高單價，也是該區域首筆成交單價達9字頭的交易。住商機構新北市區首席協理趙中康指出，該社區緊鄰仁義重劃區與捷運三重國小站，與北市僅一橋之隔，生活與交通機能成熟，且本身屬小坪數物件，致使衝高成交單價。另外觀察實價，今年除板橋區外，包含永和「頂溪大苑」、「億安和和」、新店「佳元柒章」及林口「富堡晶鑄」等預售社區，皆出現不少成交單價破9字頭的交易。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，受惠於北市房價外溢，新北不少區域房市皆出現新高價，多數戶別都是市場主流的小宅，且有兩戶為露臺戶，整體而言，除了房價多頭帶動新案市場房價走勢，賴志昶指出，新案市場看得是3~5年後的房價，若具有前景性的新案，在房市多頭餘溫仍在時，易創下區域高價，加上目前市場受預售屋禁轉售等影響，供給量較低，同時有營建成本高漲等因素，都會區新案易升難降。不過，賴志昶也提醒，惟下半年度面臨銀行滿水位等議題，雖說在3~5年後交屋的預售屋，不受限於現階段限貸風波，但若房市整體買氣下滑，難保不會波及新案市場，提醒購屋人除房價考量外，宜選擇區域較前瞻性、建商具品牌力的新案，才能保證房價不受市場波動衝擊。