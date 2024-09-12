大谷翔平47轟單場3打點！Edman連續2場雙響砲　道奇10:8轟垮小熊

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▲大谷翔平47轟創下生涯新高！還追平韓國重砲秋信守218轟亞洲紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（12）在對芝加哥小熊隊的比賽中，首打席敲出本季第47號全壘打。也讓當地媒體直言：「葵花籽供應量嚴重不足了！」（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平開轟海灌3打點！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（12）日出戰芝加哥小熊，道奇隊在首局就打翻天，大谷對Jordan Wicks開轟後，道奇隊Tommy Edman陽春彈，連續2天開轟，加上Will Smith、Max Muncy三連轟，道奇隊一度以5:2領先。大谷也在第三打席敲出2分打點安打，道奇隊一度以7:5領先，小熊隊靠著鈴木誠也開轟反擊，之後又利用Cody Bellinger砲轟老東家，一口氣單局拿下4分，一度把比數追到7:7平手。道奇隊先發投手Bobby Miller主投4.1局狂失6分，無關勝敗，但小熊隊先發投手更爛，Jordan Wicks主投3局被打4發全壘打，都是在首局出現，狂失7分，但沒有吞敗，道奇隊Alex Vesia中繼1局無失分奪勝，小熊隊中繼投手Shawn Armstrong吞敗。