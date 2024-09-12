大谷翔平47轟單場3打點！Edman連續2場雙響砲　道奇10:8轟垮小熊

大谷翔平開轟海灌3打點！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（12）日出戰芝加哥小熊，日籍二刀流好手大谷翔平首局首打席開轟，本季47轟出爐，完成「47轟47盜」的瘋狂紀錄，但他並不滿足，第二打席獲保送後，他又盜上二壘，單季「47轟48盜」，第三打席大谷又敲出2分打點適時安打，單場3打點大爆發，加上道奇隊Tommy Edman單場雙響砲，連續2場球都有2轟演出，道奇隊終場以10:8擊敗小熊，不但避免被橫掃，也中斷2連敗。
大谷就是英雄 全壘打寫紀錄
大谷今天單場開轟、盜壘，以47轟48盜再度創下大聯盟史上第一人的紀錄。大谷翔平也追平韓國重砲秋信守所累積的亞洲球員218轟紀錄。
道奇隊在首局就打翻天，大谷對Jordan Wicks開轟後，道奇隊Tommy Edman陽春彈，連續2天開轟，加上Will Smith、Max Muncy三連轟，道奇隊一度以5:2領先。
大谷翔平太誇張，第二打席獲得保送後，就馬上盜上二壘，完成「47轟48盜」的紀錄，所有球迷都瘋狂為他鼓掌，鼓勵他的成就。
大谷也在第三打席敲出2分打點安打，道奇隊一度以7:5領先，小熊隊靠著鈴木誠也開轟反擊，之後又利用Cody Bellinger砲轟老東家，一口氣單局拿下4分，一度把比數追到7:7平手。
但是道奇隊打線又在7局由Gavin Lux敲出超前安打，以及Tommy Edman又轟出2分砲，連續2天都有雙響砲，雖然小熊9局上追回1分，最終還是以2分差落敗。
道奇隊先發投手Bobby Miller主投4.1局狂失6分，無關勝敗，但小熊隊先發投手更爛，Jordan Wicks主投3局被打4發全壘打，都是在首局出現，狂失7分，但沒有吞敗，道奇隊Alex Vesia中繼1局無失分奪勝，小熊隊中繼投手Shawn Armstrong吞敗。
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大谷今天單場開轟、盜壘，以47轟48盜再度創下大聯盟史上第一人的紀錄。大谷翔平也追平韓國重砲秋信守所累積的亞洲球員218轟紀錄。
道奇隊在首局就打翻天，大谷對Jordan Wicks開轟後，道奇隊Tommy Edman陽春彈，連續2天開轟，加上Will Smith、Max Muncy三連轟，道奇隊一度以5:2領先。
大谷翔平太誇張，第二打席獲得保送後，就馬上盜上二壘，完成「47轟48盜」的紀錄，所有球迷都瘋狂為他鼓掌，鼓勵他的成就。
大谷也在第三打席敲出2分打點安打，道奇隊一度以7:5領先，小熊隊靠著鈴木誠也開轟反擊，之後又利用Cody Bellinger砲轟老東家，一口氣單局拿下4分，一度把比數追到7:7平手。
但是道奇隊打線又在7局由Gavin Lux敲出超前安打，以及Tommy Edman又轟出2分砲，連續2天都有雙響砲，雖然小熊9局上追回1分，最終還是以2分差落敗。
道奇隊先發投手Bobby Miller主投4.1局狂失6分，無關勝敗，但小熊隊先發投手更爛，Jordan Wicks主投3局被打4發全壘打，都是在首局出現，狂失7分，但沒有吞敗，道奇隊Alex Vesia中繼1局無失分奪勝，小熊隊中繼投手Shawn Armstrong吞敗。