台灣人很容易遇到！長輩意識不清、家族爆爭產糾紛　地政士曝解方

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▲蕭琪琳建議，如果長輩願意在意識清醒時，先做好「意定監護＋立遺囑」，可大幅降低爭產糾紛的可能性。（示意圖／pexels）

▲長輩如果已無行為能力，欠缺醫藥費、生活費情況下，子女可向法院申請「宣告監護」，並代為處理財產事宜。（示意圖／取自Pexels）

▲林怡指出，在沒有遺囑情況下，一旦繼承人發生糾紛且對簿公堂，法官力求公平情況下，會判決「平均分配」。（示意圖／取自Pexels）

台灣高齡化趨勢明確，爭產糾紛越來越多，若不幸碰上，要如何預防或處理呢？《NOWnews》彙整專家建議，一共有三種方式，「一、意定監護+立好遺囑，二、宣告監護，三、對簿公堂最終平均分配。」根據國發會人口推估查詢系統，台灣2025年總人口數約2,337萬8,719人，其中，逾65歲以上老年人口約468萬419人，占比逾20%。顯示台灣將邁入聯合國定義的「超高齡社會」(老人年口逾21%)，而爭產糾紛也將越來越多。新北市經紀人公會理事長蕭琪琳表示，台灣長輩忌諱談「老、病、死」，不願意在意識清醒時交代財產事宜，事實上，已造成許多後代各種困擾，例如「人還在、意識卻不清，財產不知該如何處置」；「人已經離世，僅口頭交代遺產分配，導致後人爆發爭產糾紛。」事實上，政府已在108年已經開始推廣「意定監護」，可在意識清醒時，選擇一位繼承人(兒女)，在自己意識不清時，得以保管其財產或處分，處分前仍須告知其他繼承人，且必須符合被監護人利益；同時也搭配「遺囑」，寫明未來逝世後，財產分配事宜。特別注意，「意定監護、立遺囑」都要尋找法院或民間公證人，進行公證，方具有明確法律效力，才有辦法在自己意識不清或逝世後，延續清醒時的意志，也避免多生事端。正業地政士事務所所長鄭文在表示，一旦所有權人意識不清，或長年臥病在床等，無行為能力下，欠缺生活費或醫藥費，後代急於處理財產事宜，子女可向法院申請「宣告監護」，並選任監護人。監護人除了有保管其財產義務，亦可代理處分不動產等相關事宜，監護人代為處分不動產時，須檢附法院許可之證明文件。特別需要注意的是，處分被監護人任何不動產，用途必須是支付被監護人必要開支，否則可能被法院否準。金門地政士事務所地政士林怡表示，實務經驗上，長輩們往往不願意立下「遺囑、意定監護」等文書，一路到長輩逝世後，後代在分不平、吵不停的情況下，往往只能對簿公堂。事實上，如果沒有任何遺囑或其它證據，最終法院通常是判決「平均分配」，例如後代有5人，那就是每人分得總財產1/5。她指出，其實對簿公堂，往往曠日廢時，請律師又花錢，若長輩無特殊交代，不如就直接平均分配，省得搞到家人們反目成仇、傷錢又傷心，最終卻也只是喚回平均分配的結果，毫無意義。