基隆捷運再等等！汐東線主體工程「才1家投標」　捷運局宣布流標

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▲汐東線銜接「東湖-汐止區公所」，沿線共6車站、1機廠，全長共5.56公里。（圖／新北捷運局提供）

▲汐東線主體工程第二招標預計增加89億預算，總預算將增加至319億，全案預計2025年開工。（SB15車站模擬圖／新北捷運局提供）

基隆捷運中的「汐東線」(原汐止民生線)主體工程2024年9月12日開標，結果因為僅1家投標，不符合招商規定(須3家以上)，宣布流標。新北捷運局表示，依規定，下次招標若又是僅1家投標，經審查符合規定，即可進行後續廠商評選作業，目前已立即啟動招標檢討作業，將儘速再度公告招標，若一切順利，可望於今(2024)年底完成決標作業順利發包。民生汐止線第一期的工程稱為「 汐止東湖線 」或「 汐東捷運 」或「汐東線」，預計行經內湖蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路向東，沿大同路穿過北二高與樟樹灣站（基隆捷運）及汐科站（基隆捷運、臺鐵）銜接轉乘，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置終點站。汐止東湖線總長約 5.56 公里（新北市轄區 4.75 公里，臺北市轄區 0.81 公里），共計設置 6 座高架車站、1 座機廠，開發經費約為 377.57 億元。新北捷運局長李政安表示，捷運汐東線主體工程採用土建加機電統包方式辦理，能減少施工期程，新北捷運局已根據廠商報價及市場行情調整，將社后機廠納入後續擴充，經費相較第一次招標增加89億元，第二次招標預算約為319億元。他指出，本次有廠商投標也代表預算符合市場行情，再次招標若有廠商投標，後續還有決標、簽約及各項程序要辦理，若一切順利，捷運汐東線預計明(2025)年開工，並以2032年完工為目標邁進。新北捷運局補充，捷運汐東線除了主體工程外，已開工的要徑工程能優先排除主體工程的施工管線障礙，有效縮短捷運主體施工所需的時間。其中，大同路一二段自來水管線遷移，目前完成率已達70%，整體管遷作業預計12月底完成；另外，吉林街新設箱涵也在9月10日開始施工。