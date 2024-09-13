淡北道路有新進展！她曝「淡水房市」現況：價未跌、貸款不易

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▲淡北道路銜接淡水、北投，全長5.45公里，完工後可望舒緩台2線交通壅塞，全案預計2029年完工。（模擬圖／新北市工務局提供）

▲淡水房價已迎來交通利多補漲，中古屋邁向3字頭、新建案則坐3望4，二手市場低總可售物件不斷減少中。（圖／NOWnews資料照片）

▲房貸水位拉警報，如果有意在此刻購屋，除了銀彈必須備足外，最好也提前向銀行詢問放款條件。（示意圖／pexels）





淡北道路又有新進展，預計10月中旬啟用「施工便橋」，提供施工效率，隨交通工程持續進行，淡水房市是否有所變化？素有淡水房仲女王之稱的沈雅純接受《NOWnews》訪問表示，「雖然房貸緊縮略有影響，但淡水已是目前大台北區域中，少有的2字頭選擇，房市整體仍呈現量穩價增。」淡北道路今年1月開工，全長5.45公里，連接新北市淡水區及台北市北投區，完工後可望舒緩台2線交通壅塞，淡金路高架橋、中正東路地下箱涵、紅樹林站後方平面道路、基督書院旁主線高架橋等數個工作面均依照原核定計畫同步開始施作，全案預計2029年完工。新北市工務局指出，最新施工進度，目前已陸續完成「施工便橋」吊裝並陸續組裝隔梁及鋪面，後續將在與捷運主管機關演練並確保安全無虞後，預計10月中旬開始啟用供施工機具進出臨河側工區的施工便橋，提高施工效率。沈雅純表示，淡水人長年受交通壅塞之苦，導致房價上漲不如其它區域，但隨著三大交通利多「淡北道路、淡江大橋、淡海輕軌藍海線二期」傳出捷報，搭配新青安貸1,000萬額度，房價明顯開始補漲，中古屋邁向3字頭，新建案則坐3望4。她指出，由於淡水是大台北區域中，目前少見的2字頭房價區域，也讓不少首購買家選擇到淡水買屋，也由於看、購屋熱潮攀升，不少屋主選擇「以租待時」，等待5年房地合一高稅閉鎖期過去，所以二手市場低總可售物件也不斷減少當中。沈雅純說，央行實施第二戶限貸令(6成)，加上銀行房貸水位拉警報，對於淡水房市其實也小有衝擊，即使政府令銀行優先放款首購、新青安族，實務經驗上，不少人依舊在排隊等待，也導致交屋狀況頻頻，即使申請到貸款，但成數、利率往往不夠理想，銀行有時也無法明確告知撥款時成。她建議，購屋人如果想在此時購屋，簽訂買賣契約時，一定要記得拉長交屋時間，避免房貸受阻導致違約；而購買第二戶以上者，至少必須準備5成以上自備款，並提前詢問銀行放款條件，才能避免貸款成數不足問題。