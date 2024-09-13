特企／赤身燒肉USHIO TAIPEI台灣店 秋末套餐打造頂級燒肉體驗

現代人對於美食越來越講究，不僅講求食物的美味，更在乎所有的細節與享用過程；從餐廳裝潢營造的氛圍、食材的產地、保存的方式到主食烹調、SideDish配菜的細節以及細膩的服務、擺盤、調味、器皿等等的講究，是一種儀式感，更是招待賓客時品味與誠意的象徵。來自日本頂級燒肉店「赤身燒肉USHIOTAIPEI」就是一家這樣的餐廳，自去年首度插旗台北後，立即受到許多美食饕客及商務人士的喜愛，視為宴客聚會必到之處。
原汁原味福岡燒肉用心設計SideDish衝擊味蕾靈魂
標榜食材產地直送的「赤身燒肉USHIO TAIPEI」品牌源自日本福岡，堅持嚴選來自鹿兒島的A5頂級黑毛和牛，「A5和牛」是許多老饕鍾愛的夢幻食材，其均勻分布的大理石油花、入口即化的豐腴油潤口感，風靡無數人。「赤身燒肉USHIO TAIPEI」選擇和牛中較瘦的赤身部位來減少膩口感，同時仍能保有和牛的香滑及多元部位所帶來的口感層次，更能拉長用餐體驗，並以高成本的冷藏肉品而非冷凍肉方式空運來台以維持鮮度，為了維持與原店原汁原味及鎖住美味，從特製的烤爐爐具，到醬油、調味料、芥末等都是與日本總店採用同樣的調味料。
造訪「赤身燒肉USHIO TAIPEI」，可享受全程由專業人員代烤以呈現最完美滋味外，如同懷石料理般的逐道慢食，每道菜色專業細膩、繽紛的擺盤，是一種頂級肉品、極致燒肉的視覺饗宴。另外「赤身燒肉USHIO TAIPEI」絕對不容錯的另一亮點，是花了許多心思設計的SideDish，這是主理人陳慶豪的堅持。為了讓每道菜的味道都能真正呈現，完美的SideDish就像是套餐的靈魂，在每道菜間成為一個漂亮的破點，平衡味蕾的起伏與變化；因此「赤身燒肉USHIO TAIPEI」以正式料理的規格來烹調SideDish，聘請二十年廚藝資歷的千師傅去日本半年，學習修肉、分肉，及所有福岡本店燒肉的調味，並尋找台灣當地、當季的食材來襯托彼此。本次推出的秋末限定料理SideDish，即是以秋季最肥美的當季花蟹、草蝦、白魚、淡菜、干貝等海鮮搭配蔬菜與獨家調味，創造出十道菜十八個靈魂，每道菜都用來自日本的有田燒器皿盛裝，是創新的赤身風格與完美調和，能讓賓客吃得開懷無負擔，無須飛日本，就能感受赤身和牛傳遞的獨特風味。
獨特用心的代客燒烤魔法空間滿足不同需求
因此，過往對於吃燒肉熱鬧、豪氣的刻板印象，可要在此打破了。台北「赤身燒肉USHIO TAIPEI」座落在中山北路百年日式老宅建築，斥資兩千萬打造出低調簡約風格，採取預約制及代客燒烤烹飪的服務。門口以低調的黑色系大門，貫穿延伸到整個用餐空間，沉穩簡約而時尚；一樓十六席板前座位區，適合三五好友約會小聚，樓上則為容納四到十二位的VIP的包廂，大包廂可窺見日據時期的建築結構、歷史風貌，也特別設計成具有「集音」的效果，讓包廂中每個人都可以輕鬆自在聊天，不會因為大空間而有任何影響，特別受到時常招待宴客、注重隱私的商務人士喜愛。
主理人陳慶豪表示：「本店開業至今，吸引許多歐美、日籍人士前來用餐，因此備有專業外語服務員，除了代客燒烤，更能以中、英、日語提供說菜服務，介紹每道料理的精髓。」用餐結束後《USHIO》也會貼心備註賓客的用餐喜好，處處展現細膩與貼心之處。若想小酌一番，「赤身燒肉USHIO TAIPEI」強調的是想喝什麼就喝什麼的隨性感，有搭配餐提供各種清酒、燒酌、威士忌、香檳、龍舌蘭等，或歡迎自帶，滿足各式各樣的品酒喜好。
獨特的A5赤身新派吃法，打造獨特的頂級燒肉體驗
台灣「赤身燒肉USHIO TAIPEI」是全台灣第一家專門的赤身燒肉店，致力推廣A5和牛赤身燒肉的精湛工藝與文化，將多樣的日本職人精神融入其中，讓燒肉料理更精緻、更優雅、更具匠心與風味，滿足熱愛A5和牛的美食饕客與商務人士。「赤身燒肉USHIO TAIPEI」晚間套餐定價為一客4000元；特別推出兩款【焼肉盛合】及【焼-壽喜】午間套餐，分別只要1200元與1500元，即可與晚間套餐一樣享受同等細膩的服務與食材品質。想了解更多，請搜尋赤身燒肉或訂位USHIO Taipei inline
【SideDish六款名稱與內容物介紹】：
• 法式薯泥與馬祖淡菜：淡菜、薯泥、雞尾酒醬、洋芋絲
• 草蝦瓜泥米餅船：草蝦、米餅、白花菜、季節菇與綠蔬、混合瓜泥（南瓜、地瓜）
• 漬蘿蔔與咖哩斑蟹：花蟹、蘿蔔、咖哩、嫩薑
• 菇捲小鮑魚：小鮑魚、竹筍、杏鮑菇、油拌辣渣
• 白魚味噌蛋白塔:季節白魚、橙皮、蛋白、味噌醬
• 高湯膠片、炙燒北海道干貝:北海道干貝、櫻花蝦、柴魚醋凍
【日本福岡USHIO赤身燒肉主廚 Hakutei Chin 9/11-9/15 來台駐點】
福岡總店主廚期間限定套餐 NT: 4000+10%
限定料理：
＊炙燒塔塔：有別於一般生食塔塔，HAKUTEI 主廚將赤身系肉品先炙燒後，再拌入蛋黃及福岡本店專屬調料，所製成的炙燒塔塔。因在料理過程中多了一道炙燒過程，在品嚐時更能感受到另一種不同的風味。
＊友三角幻燒：用不同的刀法刻紋改刀，處理整塊友三角但不切斷，以一收一開風琴式的呈現。這樣刀法處理方式，可在燒烤的過程中，快速釋放友三角這個部位多餘的油質。並運用特殊烤法來呈現出不同的口感層次(外皮酥脆、中心彈嫩)，最後淋上福岡本店獨特醬汁，在口中完美結合。
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標榜食材產地直送的「赤身燒肉USHIO TAIPEI」品牌源自日本福岡，堅持嚴選來自鹿兒島的A5頂級黑毛和牛，「A5和牛」是許多老饕鍾愛的夢幻食材，其均勻分布的大理石油花、入口即化的豐腴油潤口感，風靡無數人。「赤身燒肉USHIO TAIPEI」選擇和牛中較瘦的赤身部位來減少膩口感，同時仍能保有和牛的香滑及多元部位所帶來的口感層次，更能拉長用餐體驗，並以高成本的冷藏肉品而非冷凍肉方式空運來台以維持鮮度，為了維持與原店原汁原味及鎖住美味，從特製的烤爐爐具，到醬油、調味料、芥末等都是與日本總店採用同樣的調味料。
造訪「赤身燒肉USHIO TAIPEI」，可享受全程由專業人員代烤以呈現最完美滋味外，如同懷石料理般的逐道慢食，每道菜色專業細膩、繽紛的擺盤，是一種頂級肉品、極致燒肉的視覺饗宴。另外「赤身燒肉USHIO TAIPEI」絕對不容錯的另一亮點，是花了許多心思設計的SideDish，這是主理人陳慶豪的堅持。為了讓每道菜的味道都能真正呈現，完美的SideDish就像是套餐的靈魂，在每道菜間成為一個漂亮的破點，平衡味蕾的起伏與變化；因此「赤身燒肉USHIO TAIPEI」以正式料理的規格來烹調SideDish，聘請二十年廚藝資歷的千師傅去日本半年，學習修肉、分肉，及所有福岡本店燒肉的調味，並尋找台灣當地、當季的食材來襯托彼此。本次推出的秋末限定料理SideDish，即是以秋季最肥美的當季花蟹、草蝦、白魚、淡菜、干貝等海鮮搭配蔬菜與獨家調味，創造出十道菜十八個靈魂，每道菜都用來自日本的有田燒器皿盛裝，是創新的赤身風格與完美調和，能讓賓客吃得開懷無負擔，無須飛日本，就能感受赤身和牛傳遞的獨特風味。
獨特用心的代客燒烤魔法空間滿足不同需求
因此，過往對於吃燒肉熱鬧、豪氣的刻板印象，可要在此打破了。台北「赤身燒肉USHIO TAIPEI」座落在中山北路百年日式老宅建築，斥資兩千萬打造出低調簡約風格，採取預約制及代客燒烤烹飪的服務。門口以低調的黑色系大門，貫穿延伸到整個用餐空間，沉穩簡約而時尚；一樓十六席板前座位區，適合三五好友約會小聚，樓上則為容納四到十二位的VIP的包廂，大包廂可窺見日據時期的建築結構、歷史風貌，也特別設計成具有「集音」的效果，讓包廂中每個人都可以輕鬆自在聊天，不會因為大空間而有任何影響，特別受到時常招待宴客、注重隱私的商務人士喜愛。
主理人陳慶豪表示：「本店開業至今，吸引許多歐美、日籍人士前來用餐，因此備有專業外語服務員，除了代客燒烤，更能以中、英、日語提供說菜服務，介紹每道料理的精髓。」用餐結束後《USHIO》也會貼心備註賓客的用餐喜好，處處展現細膩與貼心之處。若想小酌一番，「赤身燒肉USHIO TAIPEI」強調的是想喝什麼就喝什麼的隨性感，有搭配餐提供各種清酒、燒酌、威士忌、香檳、龍舌蘭等，或歡迎自帶，滿足各式各樣的品酒喜好。
獨特的A5赤身新派吃法，打造獨特的頂級燒肉體驗
台灣「赤身燒肉USHIO TAIPEI」是全台灣第一家專門的赤身燒肉店，致力推廣A5和牛赤身燒肉的精湛工藝與文化，將多樣的日本職人精神融入其中，讓燒肉料理更精緻、更優雅、更具匠心與風味，滿足熱愛A5和牛的美食饕客與商務人士。「赤身燒肉USHIO TAIPEI」晚間套餐定價為一客4000元；特別推出兩款【焼肉盛合】及【焼-壽喜】午間套餐，分別只要1200元與1500元，即可與晚間套餐一樣享受同等細膩的服務與食材品質。想了解更多，請搜尋赤身燒肉或訂位USHIO Taipei inline
【SideDish六款名稱與內容物介紹】：
• 法式薯泥與馬祖淡菜：淡菜、薯泥、雞尾酒醬、洋芋絲
• 草蝦瓜泥米餅船：草蝦、米餅、白花菜、季節菇與綠蔬、混合瓜泥（南瓜、地瓜）
• 漬蘿蔔與咖哩斑蟹：花蟹、蘿蔔、咖哩、嫩薑
• 菇捲小鮑魚：小鮑魚、竹筍、杏鮑菇、油拌辣渣
• 白魚味噌蛋白塔:季節白魚、橙皮、蛋白、味噌醬
• 高湯膠片、炙燒北海道干貝:北海道干貝、櫻花蝦、柴魚醋凍
【日本福岡USHIO赤身燒肉主廚 Hakutei Chin 9/11-9/15 來台駐點】
福岡總店主廚期間限定套餐 NT: 4000+10%
限定料理：
＊炙燒塔塔：有別於一般生食塔塔，HAKUTEI 主廚將赤身系肉品先炙燒後，再拌入蛋黃及福岡本店專屬調料，所製成的炙燒塔塔。因在料理過程中多了一道炙燒過程，在品嚐時更能感受到另一種不同的風味。
＊友三角幻燒：用不同的刀法刻紋改刀，處理整塊友三角但不切斷，以一收一開風琴式的呈現。這樣刀法處理方式，可在燒烤的過程中，快速釋放友三角這個部位多餘的油質。並運用特殊烤法來呈現出不同的口感層次(外皮酥脆、中心彈嫩)，最後淋上福岡本店獨特醬汁，在口中完美結合。