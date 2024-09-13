大學周邊房屋租約半數不合格　消保處揪3大違規：這點恐害慘租客

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲消保處稽查100份大學周邊租賃契約，發現有57份不合格，不合格率為 15.2%。（圖／NOWnews資料照）

各大專院校近期陸續開學，行政院消保處稽查全國56所大學周邊、100份住宅租賃契約，發現有57份不合格，不合格率達15.2%，有違反「契約審閱期」規定、違反「租賃住宅之返還」規定及違反「承租人之義務及責任」規定等3大違規樣態，最後一項損害租客權益，恐讓租客多賠錢，要慎防。消保處指出，為保障學生租屋權益，會同內政部及各直轄市、縣(市)政府地政局(處)在2024年5月至6月間辦理「113年度住宅租賃定型化契約查核」。調查結果顯示，在總計查核的1500項次中，計有228項次不符合規定，契約內容整體項次不合格率為 15.2%，不合格內容則分布在57 份租賃契約中。消保處提到，此次違規情節較為嚴重，其違規件數及主要3大違規態樣如下：(一)未記載契約審閱期之規定。(二)審閱期不足3日(例如：「攜回審閱日」與「簽約日」為同一日)。(一)未記載租賃關係消滅時，出租人應負擔之「結算」(結算承租人是否有積欠租金或費用)義務。(二)租賃關係消滅，承租人未返還租賃住宅時，違約金計算方式錯誤(例如：未「按日」計算違約金)。(一)未記載承租人應負「善良管理人注意義務」規定。(二)未記載「承租人依約定方法使用，導致租賃住宅毀損者，免負損害賠償責任」規定，變相擴大承租人應負損害賠償責任範圍。消保處呼籲，出租人及不動產經紀業，出租住宅或居間成立租約時，租賃契約內容應符合「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」之規定，切勿以不合規定之契約條款，侵害承租人權益。最後，消保處也提醒消費者，如有租屋需求，簽約前除應確實檢視實際屋況，避免日後糾紛外，亦應逐點核對租賃契約內容是否與「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符，倘遇契約內容不合規定時，應請出租人或不動產經紀業改正契約或拒絕簽約，並可向各直轄市、縣(市)政府地政局(處)或消保官提出檢舉。