iPhone 16預購今開搶！全聯下單「現賺3500元」　7-11開賣手機殼

iPhone 16全系列新機今（13）日晚間8點正式開放預購，若是在蘋果官網下單，信用卡回饋制度有高有低，約在1000元起至1844元不等，刷卡選哪張最划算看這篇，不過除了官網跟電商平台外，全聯「隔日達」也跨領域開放預購iPhone 16全系列機型，只要使用指定支付方式，最高可以獲得3500元回饋金（等同於現金3500元）。
iPhone 16全系列今（13）日晚間8點正式在官網，以及各大通路開放預購，而全聯「隔日達」也意外跟上預購熱潮，同步開放消費者下單，且只要使用全支付結帳，凡購買iPhone 16系列機款，滿2萬元加碼贈500全點及1萬5000福利點（等同於現金2000元），滿4萬元加碼贈500全點及3萬福利點（等同於現金3500元）。
若使用PX Pay結帳購買iPhone 16系列機款，滿2萬元加碼贈1萬福利點（等同於現金1000元），滿4萬加碼贈2萬福利點（等同於現金2,000元），各門檻優惠不累贈，每一會員卡限回饋一次。全聯實體門市則將於9月20日起開放預購（部分門市陸續開放登記），10月份周末預計搭配滿千折百活動，換新機也要兼顧省荷包。
除了全聯搶攻iPhone 16商機外，7-11也將於9月26日15:00起推出多元人氣IP、精品與3C專門品牌推出最新系列周邊，包含Toyselect最新推出的iPhone16Pro、iPhone16Pro Max手機殼，有歐拉夫、史努比、蠟筆小新、布丁狗、Second Morning大臉檸檬五種款式選擇。
另外還引進日本潮牌SKINARMA、新加坡品牌UNIQ、國家地理National Geographic、miffy x MiPOW聯名等人氣品牌的充電線、手機掛繩、無線藍牙耳機等豐富周邊商品，在7-11快閃購即可以市價6.5折的超值價格買到！
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