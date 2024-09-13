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日本監督戒備古林睿煬！亞冠賽曾遭封鎖　稱讚「今年狀態一樣好」

記者林之越/綜合報導

▲統一獅本土強投古林睿煬，曾在2023年的亞洲職棒冠軍爭霸賽，先發出戰日本隊，繳出6.2局僅失1分好投，被日本隊監督井端弘和列為這次世界12強棒球賽應戒備的中華隊投手之一。（圖／統一獅提供）
▲統一獅本土強投古林睿煬，曾在2023年的亞洲職棒冠軍爭霸賽，先發出戰日本隊，繳出6.2局僅失1分好投，被日本隊監督井端弘和列為這次世界12強棒球賽應戒備的中華隊投手之一。（圖／統一獅提供）
日本監督戒備古林睿煬！為備戰世界12強棒球賽，日本隊監督井端弘和，近日來台觀戰中職比賽及球場環境，在今（13）日回到日本後，透露了本次視察的感想。根據日本媒體報導指出，井端弘和特別點名統一7-ELEVEn獅的本土王牌古林睿煬，直言「今年狀態一樣好」。古林睿煬先前曾在2023年的亞洲職棒冠軍爭霸賽，先發出戰日本隊，繳出6.2局僅失1分好投。

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古林對日飆好投　位列警戒名單

綜合日本媒體《中日體育》、《Full-Count》等報導指出，返回日本的井端弘和在羽田機場接受訪問，指出：「這次視察很有收穫。」並特別點名古林睿煬，稱讚道：「他今年的狀態也很好，直球速度時常都會超過150公里。」

回顧去年在東京巨蛋舉辦的亞洲職棒冠軍爭霸賽，古林睿煬在預賽首戰出戰強敵日本，繳出6.2局僅失1分的超優質先發。更重要的是，在日本隊前16人次中，古林睿煬都沒讓任何跑者上壘，直到6局才挨了門脇誠的1支安打。

狀態近乎最佳　奪生涯新高勝場

古林睿煬本季狀態確實頗佳，球隊還剩下16場比賽，已經先發出賽19場比賽，距離2021年個人最多的20場出賽，僅有1場之差。此外，投球局數、單季勝場數都已經是生涯新高，相當有機會成為本季最快拿下雙位數勝場的本土投手，防禦率更是維持在近乎完美的1.57。

本屆世界12強賽事，中華隊會先交手韓國、多明尼加，第3戰才會面對日本隊。因此井端弘和也說道：「因為第三場比賽才會交手，不知道會不會留到那場出賽，或是提前先發，但我們會預先做好準備。」另外，他也在訪問中談到，自己在視察之旅中，得知味全龍的「龍之子」徐若熙可能沒辦法參加12強的消息。

▲井端弘和目前成為日本國家棒球隊主帥，並且擔任台鋼客座教練。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲井端弘和目前成為日本國家棒球隊主帥，9月10日至13日來台視察世界12強比賽場地，分別為台北大巨蛋與天母棒球場，日媒將他的心得形容為「從天堂到地獄」。（圖／台鋼雄鷹提供）

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