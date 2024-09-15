蛋黃酥吃不完！簡單做延長保存日期　正確加熱法公開「像剛出爐」

中秋節將至，月餅是過節必吃美食，尤其這幾年國人更是瘋吃蛋黃酥，每盒蛋黃酥數量都不少，拆封後沒吃完的到底要怎麼保存？要放入冰箱冷藏還是冷凍比較好？拿出後又要怎麼覆熱才會好吃？《NOWnews今日新聞》整理相關資訊，一文掌握。
在彰化鹿港開業30多年的老字號蛋黃酥店「新口味食品行」提到，一般來說，蛋黃酥最佳保存期限是常溫中可置放7天，若要延長，可放入冷凍，可保存14天左右。
至於蛋黃酥如果需要加熱時，一定記得不能整顆放入微波爐中加熱，因爲「會爆炸」，之前就有新北市政府消防局透過YouTube頻道「新北消防發爾麵」，拍攝短片提醒民眾，常見的蛋黃酥因為主要成分鹹蛋黃外層有一層膜，而蛋黃本身含有水分和磷脂，因此加熱過程中這兩者會有能量散出，卻會被外皮的膜堵住，一旦壓力大到超過膜的負荷，能量衝出，於是蛋黃酥就直接在微波爐內爆炸。
如果還是想要用微波爐加熱蛋黃酥，只要剖半，也就是打破蛋黃被膜包覆的狀態，就可以微波。這個原理就與微波整顆茶葉蛋、水煮蛋會爆炸原因一樣。
不過，最適合加熱蛋黃酥與其他口味月餅的方式，當然就是放入烤箱中回烤，最大重點是不管冷藏還是冷凍，記得要先放到回溫，再稍微噴點水，以160~180度烤大約3～5分鐘。而蛋黃酥若是可以於表面塗上蛋黃液，烤好後更是香氣四溢，像極了剛出爐。
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至於蛋黃酥如果需要加熱時，一定記得不能整顆放入微波爐中加熱，因爲「會爆炸」，之前就有新北市政府消防局透過YouTube頻道「新北消防發爾麵」，拍攝短片提醒民眾，常見的蛋黃酥因為主要成分鹹蛋黃外層有一層膜，而蛋黃本身含有水分和磷脂，因此加熱過程中這兩者會有能量散出，卻會被外皮的膜堵住，一旦壓力大到超過膜的負荷，能量衝出，於是蛋黃酥就直接在微波爐內爆炸。
如果還是想要用微波爐加熱蛋黃酥，只要剖半，也就是打破蛋黃被膜包覆的狀態，就可以微波。這個原理就與微波整顆茶葉蛋、水煮蛋會爆炸原因一樣。
不過，最適合加熱蛋黃酥與其他口味月餅的方式，當然就是放入烤箱中回烤，最大重點是不管冷藏還是冷凍，記得要先放到回溫，再稍微噴點水，以160~180度烤大約3～5分鐘。而蛋黃酥若是可以於表面塗上蛋黃液，烤好後更是香氣四溢，像極了剛出爐。