紅茶霸主不是手搖飲料！超商、速食店2大王者成首選　內行點法曝

熱愛茶飲的台灣人，時不時就討論起好喝紅茶口袋名單，近日又有網友分享「2大紅茶霸主」，竟然不是天天人手一杯的手搖飲品牌，點名迷客夏「娜杯紅茶可惜停賣了」，最新推薦「摩斯漢堡冰紅茶」、「全家仙女紅茶」，還釣出同好分享「內行點法」。
國人熱愛喝飲料，尤其台灣夏天高溫難熬，常常需要來杯清涼飲品解渴消暑。坊間從超商、手搖飲料店到速食餐廳都有眾多飲料選擇，不知道大家想喝紅茶的話，會找到喜歡的手搖飲品牌購買，還是就近到便利商店拿了就結帳呢？
對於茶飲口袋名單，也常見網路論壇有相關討論，過去曾有一手私藏、約翰紅茶、七盞茶等手搖飲料陸續被推薦。近日又有網友直接點名「摩斯漢堡冰紅茶」與「全家仙女紅茶」，是目前「2大台灣紅茶霸主」，掀起大家一番討論。
有粉絲附和「兩個都服！」、「同意，這兩款味道很接近，好喝會回甘」，還有人也說「全家第一次喝，意外的好喝」。事實上，受歡迎的摩斯紅茶早已不是秘密；這次討論還被網友點出「都太甜」疑慮，意外釣出同好分享「摩斯紅茶要點無糖少冰」的內行點法。
討論串中也有網友提到迷客夏「娜杯紅茶可惜停賣了」！事實上，娜杯紅茶是為了每年全新茶飲上市而暫時停賣，迷客夏繼去年圈粉無數的「香緹紅茶」後，今年推出復刻傳統兒時風味的「朝等紅茶」，選以斯里蘭卡紅茶、搭配香氣鮮明的肯亞紅茶，雖然不含水果乾、麥芽糖、紅甘蔗等食材，卻喝得到其醇厚甘甜、茶香綿長的圓潤多變層次與香氣；而迷客夏長青的「娜杯紅茶」則將評估「在今年底前回歸」。
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對於茶飲口袋名單，也常見網路論壇有相關討論，過去曾有一手私藏、約翰紅茶、七盞茶等手搖飲料陸續被推薦。近日又有網友直接點名「摩斯漢堡冰紅茶」與「全家仙女紅茶」，是目前「2大台灣紅茶霸主」，掀起大家一番討論。
有粉絲附和「兩個都服！」、「同意，這兩款味道很接近，好喝會回甘」，還有人也說「全家第一次喝，意外的好喝」。事實上，受歡迎的摩斯紅茶早已不是秘密；這次討論還被網友點出「都太甜」疑慮，意外釣出同好分享「摩斯紅茶要點無糖少冰」的內行點法。
討論串中也有網友提到迷客夏「娜杯紅茶可惜停賣了」！事實上，娜杯紅茶是為了每年全新茶飲上市而暫時停賣，迷客夏繼去年圈粉無數的「香緹紅茶」後，今年推出復刻傳統兒時風味的「朝等紅茶」，選以斯里蘭卡紅茶、搭配香氣鮮明的肯亞紅茶，雖然不含水果乾、麥芽糖、紅甘蔗等食材，卻喝得到其醇厚甘甜、茶香綿長的圓潤多變層次與香氣；而迷客夏長青的「娜杯紅茶」則將評估「在今年底前回歸」。