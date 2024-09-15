太噁心！韓知名市場攤販回收喝過飲料　「重複使用冰塊」保鮮海產

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近年來韓國也成為台灣民眾的出國旅遊目的地首選之一，其中大邱的傳統市場「西門市場」（서문시장）有著各式美食，也因此深受台灣遊客喜愛。不過近來西門市場有一攤販被拍到，竟然回收民眾喝過的飲料杯中的冰塊，來幫海產保鮮，讓人看了直呼噁心。根據《紐西斯新聞社》報導，有網友在10日時於韓國的一個線上社群論壇爆料，韓大邱西門市場的第二區綜合商場中，有海鮮攤販將應該被丟棄的冰塊回收再利用，非常不衛生的舉動，讓該名網友直呼「這一層的海鮮攤販竟然發生了這種無法想像的事件，在疫後時代，那些飲料裡面有人的口水和其他物質，剩下的冰塊明明應該要丟掉，居然拿來重複利用。」從該名網友所拍攝的影片中，可以看到攤販老闆娘取出攤販前方垃圾桶裡被丟棄的飲料杯，先將剩下的飲料倒進地上的排水孔，再將冰塊收集起來後放進藍色盆子裡，最後將冰塊全都倒在魚肉上。據悉，這段影片是在今年4、5月時所拍攝的，影片中的攤販曾因為妥善處理冰塊，曾被罰款一次。網友們紛紛回應表示，「也太沒衛生觀念了吧，這要重罰才行」、「看這個架勢，應該不是第一次做這種事」、「如果你連冰塊的錢都付不起，你應該關門」。