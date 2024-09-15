黃暐傑預計明年4月回牛棚！葉總讚條件好　選秀當狀元不是不可能

黃暐傑預計明年4月回牛棚！效力於匹茲堡海盜隊3A的旅美台將黃暐傑，今（15）日傳出遭到球團釋出，經紀公司展逸對外表示，黃暐傑已經在8月底返台開始復健，預計明年4月會開始牛棚。對此，味全龍總教練葉君璋受訪時指出，黃暐傑條件蠻好的，雖然討論明年選秀還言之過早，但如果身體健康，成為選秀狀元也不是不可能。
2年內第2次動刀 明年4月返牛棚
黃暐傑自2014年赴美，加入亞利桑納響尾蛇體系，在2018年轉戰德州遊騎兵後，曾在2019年被短暫叫上大聯盟，成為第15位升上大聯盟的台灣選手。後續遭遇疫情影響，輾轉至巨人及海盜等小聯盟球隊出賽。
在2023年春訓後，因為右手肘不適，隨後宣布將動「TJ手術」韌帶置換手術。根據經紀公司對外表態，黃暐傑在6月已經調整到Live BP階段時，卻又出現手肘不適狀況，經檢查後，確認為肌腱撕裂，在手術結束後，已在8月底返台開始復健，預計明年4月會進入牛棚。
葉總坦言有興趣 身體健康是前提
今（15）日在台北大巨蛋開打的中信兄弟、味全龍賽前，葉總談到黃暐傑表示：「他條件蠻好的，去年還前年有來味全春訓，（釋出）這種事情在美國很正常，球團沒有你的位置就只能這樣。」
同時，葉總也不諱言：「當然對他有興趣，怎麼會沒興趣，但各隊的問號一定都會是身體健康，因為選手進來以後，球團至少也會希望，可以撐個五年。」並指出：「明年選秀的話，現在還言之過早，但如果他身體健康，當狀元也不是不可能。」
黃暐傑在美職打滾將近10年，依然沒有放棄大聯盟夢想，葉總贊同道：「我覺得這是好事，不然去美國幹嘛？一定就是希望有發展，打出一點像樣的東西，盡全力往最高的地方去。」
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黃暐傑自2014年赴美，加入亞利桑納響尾蛇體系，在2018年轉戰德州遊騎兵後，曾在2019年被短暫叫上大聯盟，成為第15位升上大聯盟的台灣選手。後續遭遇疫情影響，輾轉至巨人及海盜等小聯盟球隊出賽。
在2023年春訓後，因為右手肘不適，隨後宣布將動「TJ手術」韌帶置換手術。根據經紀公司對外表態，黃暐傑在6月已經調整到Live BP階段時，卻又出現手肘不適狀況，經檢查後，確認為肌腱撕裂，在手術結束後，已在8月底返台開始復健，預計明年4月會進入牛棚。
葉總坦言有興趣 身體健康是前提
今（15）日在台北大巨蛋開打的中信兄弟、味全龍賽前，葉總談到黃暐傑表示：「他條件蠻好的，去年還前年有來味全春訓，（釋出）這種事情在美國很正常，球團沒有你的位置就只能這樣。」
同時，葉總也不諱言：「當然對他有興趣，怎麼會沒興趣，但各隊的問號一定都會是身體健康，因為選手進來以後，球團至少也會希望，可以撐個五年。」並指出：「明年選秀的話，現在還言之過早，但如果他身體健康，當狀元也不是不可能。」
黃暐傑在美職打滾將近10年，依然沒有放棄大聯盟夢想，葉總贊同道：「我覺得這是好事，不然去美國幹嘛？一定就是希望有發展，打出一點像樣的東西，盡全力往最高的地方去。」