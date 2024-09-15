2024WTT澳門冠軍賽15日戰況！孫穎莎爭冠　賽程及轉播資訊一次看

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▲中國桌球男單希望王楚欽，在這次WTT澳門冠軍賽表現不如預期。（圖／澳門售票網）

▲中國桌球女單球后孫穎莎，在這次WTT澳門冠軍賽打進決賽。（圖／WTT官網）

2024WTT桌球聯盟澳門冠軍賽今（15）日舉行單打男女最終決賽，雖然昨（14）日進行的男子單打四強賽事，德國邱黨對台灣小將高承睿，高承睿繼昨（13）日擊敗了瑞典「六角戰士」特魯斯‧莫雷加德後，氣勢如虹，正、反手皆得心應手，以11:8先勝首局，第二局雙方正、反手對碰，帶來多球精彩的來回，邱黨以稍微佔優16:14追回一局，第三局延續了上一局的戰況，邱黨以12:10反超，局數以2:1領先。第四局在領先一局的情況下，邱黨心態上更加放開，以11:6再勝一局。第五局邱黨失誤較多，高承睿以11:6追回一局。第六局邱黨不斷調整節奏，讓高承睿有點無所適從，最終以11:3勝出，總局數4:2進入決賽。另一場戰況，由中國王楚欽對戰中國小將林詩棟，林詩棟憑著反手出色的特點，以11:7、11:6連取下兩局，第三局王楚欽極力反撲，以11:7追回一局，不過林詩棟狀態很好，以11:6、11:9連取兩局，局數4:1戰勝王楚欽，闖入決賽對德國的邱黨，兩人將首次爭奪男子單打冠軍。女子單打準決賽，由中國孫穎莎對日本張本美和，首局孫穎莎8:10落後情況下，以12:10反超拿下首局；第二局延續了首局的戰況，孫穎莎落後8:10，以14:12再度反超，局數2:0領先；落後的張本美和憑著堅韌的攻守，以11:9、13:11追平局數2:2，其後孫穎莎加強了進攻的質量，以11:3、11:8，局數4:2取得決賽入場券。另一場戰況，中國王藝迪對中國王曼昱，從對戰記錄王曼昱稍勝一籌，但首局王藝迪很快進入狀態，以11:7先取第一局，其後王藝迪繼續保持優勢，多次相持下得分，憑藉穩定的發揮以11:6、11:8、11:4豪取3局，局數勝4:0晉級決賽，將與孫穎莎爭奪女單后冠。19:00 女單決賽 孫穎莎 VS 王藝迪20:00 男單決賽 林詩棟 VS 邱黨中華電信MOD 、愛爾達體育2台