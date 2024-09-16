大谷翔平一人打全隊！單手巧打敲出二壘安打發威　又創個人新高

（09:57更新）這就是大谷翔平的價值！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（16）日代表球隊出戰亞特蘭大勇士，大谷前2打席雖然被三振，但是5局上他敲出二壘安打，先是突破自己的小低潮，大谷接連發威，7局上又用「單手」敲出二壘安打，連續2打席安打把比賽帶回來，最終道奇就以9:2贏球。大谷翔平單季32支二壘安打，也是個人新高。
大谷翔平要先幫球隊獲勝 再拚個人成績
賽前所有媒體都關注的就是道奇隊的戰績，由於響尾蛇隊在今天已經以11:10擊敗釀酒人，加上教士隊以4:3擊敗舊金山巨人，道奇隊要想辦法贏球，才有機會保住國聯西區奪冠的魔術數字M11。
大谷翔平果然還是球隊領導人物，大谷此役擔任先發一棒，開路先鋒位置，擔任指定打擊，5局2出局，一、三壘有人局面，他敲出右外野安打，睽違3場再度有打點進帳。
不過大谷7局上再度發威，面對左投Dylan Lee，大谷用單手敲出右外野巧妙的二壘安打，不但又幫球隊打下打點，還有連續2安打進帳，大谷本季47轟48盜，還有106打點，以及168支安打，32支二壘安打，都是創下生涯新高紀錄。離釀酒人強打Willy Adames109分打點，只有3分差距。
道奇隊在9局上大爆發，捕手Will Smith敲出三壘安打後，道奇隊大谷翔平被故意保送，Mookie Betts、 Freddie Freeman連續安打還造成失誤，一口氣追加2分後，Teoscar Hernández又開轟，Tommy Edman「背靠背」開轟，Max Muncy也開砲，幫道奇隊以9:2演出大逆轉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
賽前所有媒體都關注的就是道奇隊的戰績，由於響尾蛇隊在今天已經以11:10擊敗釀酒人，加上教士隊以4:3擊敗舊金山巨人，道奇隊要想辦法贏球，才有機會保住國聯西區奪冠的魔術數字M11。
大谷翔平果然還是球隊領導人物，大谷此役擔任先發一棒，開路先鋒位置，擔任指定打擊，5局2出局，一、三壘有人局面，他敲出右外野安打，睽違3場再度有打點進帳。
不過大谷7局上再度發威，面對左投Dylan Lee，大谷用單手敲出右外野巧妙的二壘安打，不但又幫球隊打下打點，還有連續2安打進帳，大谷本季47轟48盜，還有106打點，以及168支安打，32支二壘安打，都是創下生涯新高紀錄。離釀酒人強打Willy Adames109分打點，只有3分差距。
道奇隊在9局上大爆發，捕手Will Smith敲出三壘安打後，道奇隊大谷翔平被故意保送，Mookie Betts、 Freddie Freeman連續安打還造成失誤，一口氣追加2分後，Teoscar Hernández又開轟，Tommy Edman「背靠背」開轟，Max Muncy也開砲，幫道奇隊以9:2演出大逆轉。