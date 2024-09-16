大谷翔平爭取國聯MVP利多！ Lindor首打席傷退　將進行核磁共振

大谷翔平MVP勁敵Francisco Lindor受傷！美國職棒大聯盟（MLB)紐約大都會今（16）日客場對上費城人，當家明星游擊手Francisco Lindor在首打席敲安後，背部感到不適，在第二局就要求提前退場，最終大都會在9局下半被J.T. Realmuto敲出再見安打，以1:2不敵費城人，賽後Lindor也坦言自己背部酸痛的情形已經持續大約兩週，明天將進行核磁共振檢查，將進一步確定傷情。
Lindor本季打出MVP級表現，本季出賽148場，敲出31轟、86分打點，打擊率0.271、OPS.836，外帶27次盜壘成功，大都會總教練Carlos Mendoza，對於Lindor的傷情，他本人態度則是相當樂觀：「現在坐在這裡說這些，我覺得還言之過早，我們需要看看他接下來的感受如何，現在談論有點太早了。」
大谷MVP呼聲高 球迷認為Lindor更值得
Lindor本季被視為大谷在國聯爭奪MVP的主要對手，MLB Network的節目「MLB Now」近期在X帳號上發布關於國家聯盟MVP的市場調查，大谷翔平獲得了78.7%的支持率，Lindor則僅只有拿到17.5%，但多數球迷認為Lindor在場上的貢獻度遠超於大谷，進而引起各自的支持者引起口水戰。
對於大都會來說，Lindor若受傷，會讓球隊衝擊季後賽蒙上一層陰影，目前大都會以81勝68敗，和亞特蘭大勇士並列國聯外卡第三名，在Lindor受傷後，大都會要如何維持戰績，並在剩餘賽事衝刺季後賽，成為大都會接下來的課題。
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大谷MVP呼聲高 球迷認為Lindor更值得
Lindor本季被視為大谷在國聯爭奪MVP的主要對手，MLB Network的節目「MLB Now」近期在X帳號上發布關於國家聯盟MVP的市場調查，大谷翔平獲得了78.7%的支持率，Lindor則僅只有拿到17.5%，但多數球迷認為Lindor在場上的貢獻度遠超於大谷，進而引起各自的支持者引起口水戰。
對於大都會來說，Lindor若受傷，會讓球隊衝擊季後賽蒙上一層陰影，目前大都會以81勝68敗，和亞特蘭大勇士並列國聯外卡第三名，在Lindor受傷後，大都會要如何維持戰績，並在剩餘賽事衝刺季後賽，成為大都會接下來的課題。