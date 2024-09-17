大谷翔平108打點追平松井秀喜！道奇9:0大勝勇士　魔術數字減為M9

大谷翔平貢獻2打點！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（17）日出戰亞特蘭大勇士，這也是雙方4連戰最後一場，日籍好手大谷翔平單場4打數未敲安，但有1保送，2分打點進帳，生涯108分打點，已經是生涯最多，也追平「酷斯拉」松井秀喜2004年單季紀錄，排名日球員史上第二，但離松井單季116分打點第一名紀錄，還有一段距離。此役日籍強投山本由伸先發主投，他投4局沒有失分，只有3次三振，2次保送，被打4支安打無失分，道奇隊以9:0大勝勇士，系列賽以2勝2負結束，國聯西區封王魔術數字來到M9。
大谷翔平打點、安打、全壘打都是新高
大谷翔平此役擔任一棒、指定打擊，首局他被三振出局，第二打席他獲保送上壘，但沒有盜壘成功，本季依舊維持「47轟48盜」的紀錄。此役大谷遇上牽制動作詭異的Max Fried，他主投6局失3分，但是多次詭異牽制，也讓大谷不好發揮跑速。
此役日籍強投山本由伸先發主投，他投4局沒有失分，只有3次三振，2次保送，被打4支安打無失分，其中他藉由隊友Tommy Edman、Enrique Hernández聯手轉傳觸殺出局。主投4局無失分，雖然無關勝敗，但也幫助道奇鞏固江山。
大谷在5局球隊Tommy Edman敲出二壘安打，加上Miguel Rojas也敲出適時安打追加分數，大谷敲出游擊滾地球，避免雙殺，追加1分打點。
7局大谷又敲出內野滾地球，但他利用野手選擇上壘，也讓打點增加1分，但是大谷想要盜壘還是沒有機會，最後一打席，大谷還是被三振出局，無法順利得分。
總計大谷今年球季已經有168支安打，47轟，還有108分打點，但他要爭取打點、打擊雙冠王，還要趕快走出小低潮才行。
不過大谷本季108分打點，已經追平松井秀喜2004年單季成績，2005年松井秀喜曾創造單季216分打點的日球員紀錄，還等著大谷去挑戰。
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大谷翔平此役擔任一棒、指定打擊，首局他被三振出局，第二打席他獲保送上壘，但沒有盜壘成功，本季依舊維持「47轟48盜」的紀錄。此役大谷遇上牽制動作詭異的Max Fried，他主投6局失3分，但是多次詭異牽制，也讓大谷不好發揮跑速。
此役日籍強投山本由伸先發主投，他投4局沒有失分，只有3次三振，2次保送，被打4支安打無失分，其中他藉由隊友Tommy Edman、Enrique Hernández聯手轉傳觸殺出局。主投4局無失分，雖然無關勝敗，但也幫助道奇鞏固江山。
大谷在5局球隊Tommy Edman敲出二壘安打，加上Miguel Rojas也敲出適時安打追加分數，大谷敲出游擊滾地球，避免雙殺，追加1分打點。
7局大谷又敲出內野滾地球，但他利用野手選擇上壘，也讓打點增加1分，但是大谷想要盜壘還是沒有機會，最後一打席，大谷還是被三振出局，無法順利得分。
總計大谷今年球季已經有168支安打，47轟，還有108分打點，但他要爭取打點、打擊雙冠王，還要趕快走出小低潮才行。
不過大谷本季108分打點，已經追平松井秀喜2004年單季成績，2005年松井秀喜曾創造單季216分打點的日球員紀錄，還等著大谷去挑戰。