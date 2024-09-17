大谷翔平108打點追平松井秀喜！道奇9:0大勝勇士　魔術數字減為M9

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▲大谷翔平單場2打點，球隊贏球，他心情也不錯。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平單場2打點，球隊贏球，他貢獻2打點，回休息室接受隊友慶賀。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平貢獻2打點！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（17）日出戰亞特蘭大勇士，這也是雙方4連戰最後一場，此役日籍強投山本由伸先發主投，他投4局沒有失分，只有3次三振，2次保送，被打4支安打無失分，大谷在5局球隊Tommy Edman敲出二壘安打，加上Miguel Rojas也敲出適時安打追加分數，大谷敲出游擊滾地球，避免雙殺，追加1分打點。7局大谷又敲出內野滾地球，但他利用野手選擇上壘，也讓打點增加1分，但是大谷想要盜壘還是沒有機會，最後一打席，大谷還是被三振出局，無法順利得分。