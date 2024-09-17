韓古代「暈船仔」比現代人戀愛腦！超老性暗示出土：拿裙帶吸手指

南韓古裝劇《于氏王后》揭密韓國歷史唯一「嫁二夫」王后于熙（全鐘瑞 飾）的故事，她在丈夫高男武（池昌旭 飾）死後立刻出宮，24小時內要「新老公」回朝鞏固王權，卻發現三王子高發岐（李洙赫 飾）殘忍暴力，動念改「色誘」四王子高延優（姜泳錫 飾），用3招：讓對方看自己洗澡、含手指幫對方止血，以及在耳鬢輕聲誘惑慫恿：「和我行『娶嫂婚』，你不但能登上王位，還能擁有我！」四王子澈底淪陷暈船。電視台更請出專家分析古代人「性暗示」，王后拿裙帶包紮的行為，就是其中一個。
《于氏王后》介紹 揭密韓國歷史唯一「嫁二夫的王后」真實故事
《于氏王后》是斥資300億韓元（約7.1億台幣）打造的古裝劇，講述一代君王高男武（池昌旭 飾）為收復失地浴血奮戰、凱旋歸國，沒想到在戰場上宛如不死身的他，卻敵不過宮鬥爭權、意外猝死，王后于熙（全鐘瑞 飾）為了鞏固王權及家族威望，聽從宰相乙巴素（金武烈 飾）的建議，決定舉行韓國歷史上真實存在的「娶嫂婚」，想趕在國喪消息發布前，與王子完婚，王后的姊姊于順（鄭柔美 飾）、高句麗三王子高發岐（李洙赫 飾）全都對王位虎視眈眈，權利之戰一觸即發。
王后24內「嫁二夫」 結果三王子卻是變態瘋子
劇中，高句麗國王高男武駕崩，王后于熙為了鞏固王權，決定要在24內「嫁二夫」，他先是夜訪三王子高發岐（李洙赫 飾），卻發現他殘忍暴力，殺了周邊人之外，連同妻子也刺死，于熙也在一晚遭對方三度追殺，好在她展現機智，包含將敵人引入岩石壩，整個情勢瞬間翻轉，平原上馬車拉扯的追逐戲，以及深夜起霧的樹林中的射箭交鋒，臨危不亂、創造連連驚奇的于王后，令人心驚膽顫卻又拍案叫絕。
王后改色誘四王子 古代「性暗示」這樣來
第12集中，于熙深知膽小的四王子早就覬覦她，使出3招讓對方「暈船」，不但「刻意」讓對方看到自己更衣露出的胴體，當四王子切肉太緊張而切到自己手指時，于熙捧起對方濺血手指輕啄傷口吸吮，接著大膽含手指，其後抽出身上的裙帶幫他包紮，更在王子耳鬢輕聲誘惑：「和我行『娶嫂婚』，你不但能登上王位，還能擁有我！」
雖然劇中沒講明，但節目《赤裸的韓國史》邀請學者分享，在史料中，的確記載王后于熙色誘小叔的資料，由於高句麗時代女人服裝不若朝鮮時代，當時的裙帶是藏在上衣裡面，因此王后特別把上衣脫掉、裙帶解開幫對方包紮的行為，就被視為是一種性暗示。
《于氏王后》已播出大結局，劇情卻留下懸念，韓網熱烈討論：「最後一集看完以為還有下一集」、「這個結局是代表有第二季吧？」導演鄭世教過去在記者會上的言論被發現有玄機，他透露《于氏王后》背後有許多有趣的故事，和編劇討論過衍生劇或後續故事，「希望未來能拍出來」，李洙赫還拿起麥克風搔頭回應：「聽說有第二季的計劃...但似乎還沒有確定。」看來他在記者會上早就給出提示。
《于氏王后》播出資訊
類 型：古裝、動作
編 劇：李炳學
導 演：鄭世教
主 演：
全鐘瑞（飾演：于 熙）、金武烈（飾演：乙巴素）
池昌旭（飾演：高男武）、李洙赫（飾演：高發岐）
鄭柔美（飾演：于 順）、朴智煥（飾演：武 骨）
集 數：16
播 出：2024年8月29日—2024年9月12日
收 看：Hami Video
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《于氏王后》是斥資300億韓元（約7.1億台幣）打造的古裝劇，講述一代君王高男武（池昌旭 飾）為收復失地浴血奮戰、凱旋歸國，沒想到在戰場上宛如不死身的他，卻敵不過宮鬥爭權、意外猝死，王后于熙（全鐘瑞 飾）為了鞏固王權及家族威望，聽從宰相乙巴素（金武烈 飾）的建議，決定舉行韓國歷史上真實存在的「娶嫂婚」，想趕在國喪消息發布前，與王子完婚，王后的姊姊于順（鄭柔美 飾）、高句麗三王子高發岐（李洙赫 飾）全都對王位虎視眈眈，權利之戰一觸即發。
王后24內「嫁二夫」 結果三王子卻是變態瘋子
劇中，高句麗國王高男武駕崩，王后于熙為了鞏固王權，決定要在24內「嫁二夫」，他先是夜訪三王子高發岐（李洙赫 飾），卻發現他殘忍暴力，殺了周邊人之外，連同妻子也刺死，于熙也在一晚遭對方三度追殺，好在她展現機智，包含將敵人引入岩石壩，整個情勢瞬間翻轉，平原上馬車拉扯的追逐戲，以及深夜起霧的樹林中的射箭交鋒，臨危不亂、創造連連驚奇的于王后，令人心驚膽顫卻又拍案叫絕。
王后改色誘四王子 古代「性暗示」這樣來
第12集中，于熙深知膽小的四王子早就覬覦她，使出3招讓對方「暈船」，不但「刻意」讓對方看到自己更衣露出的胴體，當四王子切肉太緊張而切到自己手指時，于熙捧起對方濺血手指輕啄傷口吸吮，接著大膽含手指，其後抽出身上的裙帶幫他包紮，更在王子耳鬢輕聲誘惑：「和我行『娶嫂婚』，你不但能登上王位，還能擁有我！」
雖然劇中沒講明，但節目《赤裸的韓國史》邀請學者分享，在史料中，的確記載王后于熙色誘小叔的資料，由於高句麗時代女人服裝不若朝鮮時代，當時的裙帶是藏在上衣裡面，因此王后特別把上衣脫掉、裙帶解開幫對方包紮的行為，就被視為是一種性暗示。
《于氏王后》已播出大結局，劇情卻留下懸念，韓網熱烈討論：「最後一集看完以為還有下一集」、「這個結局是代表有第二季吧？」導演鄭世教過去在記者會上的言論被發現有玄機，他透露《于氏王后》背後有許多有趣的故事，和編劇討論過衍生劇或後續故事，「希望未來能拍出來」，李洙赫還拿起麥克風搔頭回應：「聽說有第二季的計劃...但似乎還沒有確定。」看來他在記者會上早就給出提示。
《于氏王后》播出資訊
類 型：古裝、動作
編 劇：李炳學
導 演：鄭世教
主 演：
全鐘瑞（飾演：于 熙）、金武烈（飾演：乙巴素）
池昌旭（飾演：高男武）、李洙赫（飾演：高發岐）
鄭柔美（飾演：于 順）、朴智煥（飾演：武 骨）
集 數：16
播 出：2024年8月29日—2024年9月12日
收 看：Hami Video