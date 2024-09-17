目黑蓮突發表「結婚」宣言！時間點曝光　助攻《海的開始》完結篇

日本星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下大勢男團Snow Man的人氣成員目黑蓮日前傳出拍攝《海的開始》被劇組霸凌，後來證實誤會一場，電視台保證不會影響劇集播出，該劇下週一（9／23）如期迎來大結局。目黑蓮日前上節目宣傳，聊到「理想的父親與家庭形象」和「結婚話題」，他吐露：「作為目黑蓮，我是渴望結婚的。」
《海的開始》劇情介紹 前女友分手、去世前「幫男主角生了女兒」
《海的開始》故事講述月岡夏（目黑蓮 飾）在大學時期曾與南雲水季（古川琴音 飾）交往，2人準備就業的時候，南雲水季向月岡夏提出分手，就此分道揚鑣。7年後，已成為社會人士的月岡夏接到了南雲水季的去世消息。月岡夏前往她的葬禮時，遇到一名叫南雲海（泉谷星奈 飾）的女孩，並發現這個女孩竟是自己的親生女兒。得知自己有女兒後，月岡夏決心扮演好父親的角色。
名劇《silent》編劇、導演攜手作品 找昔日合作演員再參一咖
《海的開始》是讓目黑蓮大紅的《silent》的編劇生方美久、導演風間太樹&高野舞等人的作品，目黑蓮基於信任決定出演，劇中飾演「月岡夏」，女兒找來泉谷星奈演出。
該劇昨（16）日播出最新一集，劇組送給觀眾「小禮物」，就是曾在《最喜歡的花》飾演「深雪夜夜」的今田美櫻驚喜現身，她與當時在《最喜歡的花》飾演「深雪夜夜」年幼時期的泉谷星奈同框，引發網友熱烈討論，因為《最喜歡的花》就是《silent》的編劇生方美久、導演高野舞的作品，觀眾對此驚呼：「這2部劇竟然是同個世界觀！」巧的是，目黑蓮跟今田美櫻也不是第一次見面，2人曾在《我的幸福婚約》合作過。
聊到未來生活 目黑蓮認了「我想要結婚」
距離《海的開始》完結篇只剩下1集，目黑蓮與製作人村瀬健、演唱主題曲的樂團「back number」主唱清水依與吏上節目《我們的時代》宣傳，被問到「理想的父親與家庭形象」的話題，目黑蓮表示：「在討論理想的家庭之前，首先是結婚這個問題...這是個非常複雜的話題。作為目黑蓮，我是想要結婚。」坦率提及自己對婚姻的想法，而他也深知粉絲的感受，「我知道支持我的粉絲可能會希望我永遠不要結婚，甚至不要談戀愛」，但身為一個普通人，他有想要結婚、組建家庭的願望，希望支持自己的人，都能從其他人事物中找到屬於自己的幸福。
目黑蓮還表示，實際上不可能時時刻刻陪在每個人身邊幫助他們，所以只希望大家能幸福的生活下去，「我的人生和大家一樣，都是只有一次的，我不想簡單的說『我沒有結婚的想法』，因為如果未來結婚了，那會讓過去的話變成謊言，這是我最不喜歡的」，他還強調：「結婚對我來說，是一生一次的事！當然，不會在這半年或一年內發生。」
目黑蓮介紹 Snow Man人氣成員、拍《silent》紅遍亞洲
目黑蓮今年27歲，2010年國中2年級的他加入傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂），一開始是參演電視劇當配角，還擔任過「嵐ARASHI」的伴舞，透過表演、當模特兒等工作累積經驗，並在大學畢業的隔年2020年，以男團Snow Man的成員身分出道。
他在2021年參演師兄木村拓哉的電視劇《教場2》再廣被大眾認識，同年和同門的「浪花男子」成員道枝駿佑共同主演BL劇《被擦掉的初戀》聲名大噪；真正讓他廣被亞洲觀眾熟知的，就是和川口春奈主演戲劇《silent》，他在劇中飾演罹患「喪失聽力」的佐倉想，沒有台詞的演技備受肯定，奠定男一地位。
《海的開始》資訊
導 演：風間太樹、高野舞、Eunhee John
編 劇：生方美久
類 型：連續劇
語 言：日語
播出日：2024年7月1日－2024年9月23日
集 數：12
主 演：
目黑蓮（飾演：月岡夏）
有村架純（飾演：百瀨彌生）
木戶大聖（飾演：月岡大和）
古川琴音（飾演：南雲水季）
大竹忍（飾演：南雲朱音）
收 看：friDay影音
我是廣告 請繼續往下閱讀
《海的開始》故事講述月岡夏（目黑蓮 飾）在大學時期曾與南雲水季（古川琴音 飾）交往，2人準備就業的時候，南雲水季向月岡夏提出分手，就此分道揚鑣。7年後，已成為社會人士的月岡夏接到了南雲水季的去世消息。月岡夏前往她的葬禮時，遇到一名叫南雲海（泉谷星奈 飾）的女孩，並發現這個女孩竟是自己的親生女兒。得知自己有女兒後，月岡夏決心扮演好父親的角色。
名劇《silent》編劇、導演攜手作品 找昔日合作演員再參一咖
《海的開始》是讓目黑蓮大紅的《silent》的編劇生方美久、導演風間太樹&高野舞等人的作品，目黑蓮基於信任決定出演，劇中飾演「月岡夏」，女兒找來泉谷星奈演出。
該劇昨（16）日播出最新一集，劇組送給觀眾「小禮物」，就是曾在《最喜歡的花》飾演「深雪夜夜」的今田美櫻驚喜現身，她與當時在《最喜歡的花》飾演「深雪夜夜」年幼時期的泉谷星奈同框，引發網友熱烈討論，因為《最喜歡的花》就是《silent》的編劇生方美久、導演高野舞的作品，觀眾對此驚呼：「這2部劇竟然是同個世界觀！」巧的是，目黑蓮跟今田美櫻也不是第一次見面，2人曾在《我的幸福婚約》合作過。
聊到未來生活 目黑蓮認了「我想要結婚」
距離《海的開始》完結篇只剩下1集，目黑蓮與製作人村瀬健、演唱主題曲的樂團「back number」主唱清水依與吏上節目《我們的時代》宣傳，被問到「理想的父親與家庭形象」的話題，目黑蓮表示：「在討論理想的家庭之前，首先是結婚這個問題...這是個非常複雜的話題。作為目黑蓮，我是想要結婚。」坦率提及自己對婚姻的想法，而他也深知粉絲的感受，「我知道支持我的粉絲可能會希望我永遠不要結婚，甚至不要談戀愛」，但身為一個普通人，他有想要結婚、組建家庭的願望，希望支持自己的人，都能從其他人事物中找到屬於自己的幸福。
目黑蓮還表示，實際上不可能時時刻刻陪在每個人身邊幫助他們，所以只希望大家能幸福的生活下去，「我的人生和大家一樣，都是只有一次的，我不想簡單的說『我沒有結婚的想法』，因為如果未來結婚了，那會讓過去的話變成謊言，這是我最不喜歡的」，他還強調：「結婚對我來說，是一生一次的事！當然，不會在這半年或一年內發生。」
目黑蓮介紹 Snow Man人氣成員、拍《silent》紅遍亞洲
目黑蓮今年27歲，2010年國中2年級的他加入傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂），一開始是參演電視劇當配角，還擔任過「嵐ARASHI」的伴舞，透過表演、當模特兒等工作累積經驗，並在大學畢業的隔年2020年，以男團Snow Man的成員身分出道。
他在2021年參演師兄木村拓哉的電視劇《教場2》再廣被大眾認識，同年和同門的「浪花男子」成員道枝駿佑共同主演BL劇《被擦掉的初戀》聲名大噪；真正讓他廣被亞洲觀眾熟知的，就是和川口春奈主演戲劇《silent》，他在劇中飾演罹患「喪失聽力」的佐倉想，沒有台詞的演技備受肯定，奠定男一地位。
《海的開始》資訊
導 演：風間太樹、高野舞、Eunhee John
編 劇：生方美久
類 型：連續劇
語 言：日語
播出日：2024年7月1日－2024年9月23日
集 數：12
主 演：
目黑蓮（飾演：月岡夏）
有村架純（飾演：百瀨彌生）
木戶大聖（飾演：月岡大和）
古川琴音（飾演：南雲水季）
大竹忍（飾演：南雲朱音）
收 看：friDay影音