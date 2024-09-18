獨／最有錢神明排行！土地公擁3.7億奪冠　無人認領將法拍歸國有

青年租金補貼！新北市114年度10月1日開跑　四大申請資格一次看

記者陳韋帆／綜合報導

▲新北市114年度「青年租金補貼」即將開跑，申請時間為10月1日~12月31日。（圖／記者陳韋帆攝）
▲新北市114年度「青年租金補貼」即將開跑，申請時間為10月1日~12月31日。（圖／記者陳韋帆攝）
新北市114年度青年租金補貼，將於113年10月1日(二)上午9時起至114年12月31日(三)下午5時止開放申請，受理對象為年滿18歲至未滿40歲，在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及育(孕)有未成年子女(胎兒)之青年朋友，歡迎在新北市租屋的青年朋友們踴躍申請。

我是廣告 請繼續往下閱讀
城鄉發展局表示，今年青年租金補貼家庭年收入限制由133萬元放寬為137萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由5萬6,000元放寬為5萬7,400元，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育(孕)有未成年子女(胎兒)的家庭組成條件，且財產所得、租賃地位置符合規定者，均可提出申請。

▲上網,辦公,看屋,房貸,合約。（示意圖／pexels）
▲符合家庭年收137萬以下、家庭人均收入5.74萬以下、設籍新北市、18歲~40歲，皆可申請。（示意圖／pexels）
經審查符合資格者可享有（1）單身:3,500元。（2）新婚:4,500元。(3）育(孕)有未成年子女(胎兒):1人5,000元、2人6,000元、3人以上7,000元之租金補貼，可透過線上或紙本郵寄方式提出申請(地址:新北市板橋區中山路1段161號1樓住宅發展科)。

線上申請者，網址為https://nths.ntpc.gov.tw/FC；紙本申請者，網址為https://gov.tw/GJV提供下載申請書。詳細資訊可至新北市政府城鄉發展局網站查詢(https://gov.tw/GJV)。

央行2天後開理監事會！房市「做頭」徵兆現　會祭第7波信用管制？

獨／最有錢神明排行！土地公擁3.7億奪冠　無人認領將法拍歸國有

中秋節土地公生！六生肖轉運日　「網紅、仲介、生意人」發財必拜

房貸旱災有解？「六大壽險業者」降下及時雨　一圖看清承作條件

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載