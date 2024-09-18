房價才坐穩7字頭！三重預售屋傳開價破百萬　購屋族當心房貸風暴

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▲在地房仲認為，三重房價飆漲有「基期低、土地成本攀升、特定建商力推小宅」三大原因。（圖／記者陳韋帆攝）

▲銀行房貸水位持續攀升，房市系統風險性再攀高，專家呼籲購屋族應留意。（示意圖／pexels）

近年全台房價飆漲，三重也不例外，根據實價登錄，目前三重均單價，新建案71.6萬/坪、中古屋53.2萬/坪，5年漲幅分別為60.5%、26.7%，近期市場還「瘋傳」三重捷運站共構案「潤泰CITY PARK」，開價有可能破百萬，專家認為，三重房價確實有它上漲的利基點，不過挑戰百萬元單價仍有難度，況且如今銀行房貸水位再度攀升，購屋族應留意。三重捷運站共構案「潤泰CITY PARK」共176戶，網傳潤泰於9月6日舉辦產品說明會、開放預約登記，1坪開價破百萬，對於傳聞，潤泰則表示，開案時間、價格仍尚未確認，唯一可確認的是，開賣時，將採「不二價」方式銷售。中信房屋三重先嗇宮加盟店店長林大展指出，三重房價飆漲共有三大原因如下：一、相較於台北市和其他新北精華區，三重的房價基期相對較低，後續上漲的幅度和力道自然會更明顯。二、建商進軍三重的時間相對較晚，而在此之前，全台房價和地價早已被墊高，建商土地取得成本增加，最終也必然會反映到價格上面。三、隨著房價上升，不少建商為了壓低總價，就開始推出面積較小的兩房或小三房物件，但由於小宅產品的戶數和隔間較多，每坪營造成本也相對較高，因此小宅的單價通常都會高於一般住宅，這也進一步推高了三重預售屋房價的平均值。中信房屋研展室副理莊思敏表示，新北市第一環「板橋、中永和、新店、三重」等，近年房價攀漲明顯，板橋破百萬、中永和站上9字頭，這些狀況都有發生，但整體均價仍未上來，大多屬個案狀況，而三重「潤泰CITY PARK」，建商特別、又是捷運共構，也難以用通案討論。展望房市未來，她指出，有鑑於目前三重的房價已到歷史最高點，但銀行限貸風暴仍在，且在中央指示「首購申請、已核貸」盡速放款下，不少銀行不動產放款水位再度攀升，且無論是預售屋、中古屋市場，7月開始買氣就明顯緊縮，這波限貸風暴將持續多久，難以預料，購屋族應更加謹慎。