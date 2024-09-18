鍾欣凌、胡智爲將在台南「姐弟相認」！挑戰統一獅臺語主題日播報

統一7-ELEVEN獅明（19）日將在主場迎戰中信兄弟，並舉辦一系列的語主題日活動。此外，球團今（18）日午間宣布，將邀請先前意外和投手胡智爲撞臉，引起網路話題討論的演員鍾欣凌出席。鍾欣凌不僅會和胡智爲進行首次的現場「姐弟相認」，也將擔任開球嘉賓，並且挑戰台語播報任務。
獅隊台語主題日 系列活動超豐富
2024臺南臺語月「臺語起磅(khí-pōng)！」就在九月台南這個城市熱鬧展開，從本週起陸續推出「開幕復古派對市集」、「智識學堂」、「市井潮語」、「行入臺南舊光景」、「棒球哇咧獅」等五大系列，其中棒球哇咧獅活動將在9.19臺南棒球場熱鬧展開，當日賽事對戰傳統勁旅中信兄弟，精彩象獅大戰邀請台南鄉親朋友一起進場，感受豐富好玩台語主題活動。
9.19棒球哇咧獅臺語攏ê通，當天賽前特別邀請臺語金曲歌王謝銘祐開唱，賽前將帶來一首又一首好聽台語歌曲，其中也包括 2013年由謝銘祐老師為獅隊創作「哇咧獅」歌曲，就在今年統一獅隊史35週年，帶大家一起來重新感受台語歌曲的魅力。
驚喜邀請鍾欣凌 姐弟合力開球
賽事，賽前先發名單播報也特別邀請鍾欣凌擔任，帶給球迷不一樣的台語體驗，日前鍾欣凌與胡智爲撞臉話題引起網路話題討論，胡智爲將與鍾欣凌首度相見歡，進行姊弟相認並擔任開球嘉賓，歡迎大家明日一起進場體驗棒球哇咧獅臺語攏ê通主題日。
今年2024臺南臺語月，統一獅行銷結合在地活動，特別推出「9.19棒球哇咧獅臺語攏ê通」，本次活動主視覺延伸「臺語起磅(khí-pōng)！」結合「哇咧獅」，由萊恩吉祥物塗鴉創作，充滿在地文創風格，本次主題系列活動，也特別準備「2024臺南臺語月Ｘ統一獅杯墊」，每組四款，凡9.19持當日賽事進場前4000位球迷朋友均可獲得一份，數量有限換完為止。
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2024臺南臺語月「臺語起磅(khí-pōng)！」就在九月台南這個城市熱鬧展開，從本週起陸續推出「開幕復古派對市集」、「智識學堂」、「市井潮語」、「行入臺南舊光景」、「棒球哇咧獅」等五大系列，其中棒球哇咧獅活動將在9.19臺南棒球場熱鬧展開，當日賽事對戰傳統勁旅中信兄弟，精彩象獅大戰邀請台南鄉親朋友一起進場，感受豐富好玩台語主題活動。
9.19棒球哇咧獅臺語攏ê通，當天賽前特別邀請臺語金曲歌王謝銘祐開唱，賽前將帶來一首又一首好聽台語歌曲，其中也包括 2013年由謝銘祐老師為獅隊創作「哇咧獅」歌曲，就在今年統一獅隊史35週年，帶大家一起來重新感受台語歌曲的魅力。
驚喜邀請鍾欣凌 姐弟合力開球
賽事，賽前先發名單播報也特別邀請鍾欣凌擔任，帶給球迷不一樣的台語體驗，日前鍾欣凌與胡智爲撞臉話題引起網路話題討論，胡智爲將與鍾欣凌首度相見歡，進行姊弟相認並擔任開球嘉賓，歡迎大家明日一起進場體驗棒球哇咧獅臺語攏ê通主題日。
今年2024臺南臺語月，統一獅行銷結合在地活動，特別推出「9.19棒球哇咧獅臺語攏ê通」，本次活動主視覺延伸「臺語起磅(khí-pōng)！」結合「哇咧獅」，由萊恩吉祥物塗鴉創作，充滿在地文創風格，本次主題系列活動，也特別準備「2024臺南臺語月Ｘ統一獅杯墊」，每組四款，凡9.19持當日賽事進場前4000位球迷朋友均可獲得一份，數量有限換完為止。